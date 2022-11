Esce dal locale, barcolla e cade nelle acque di un canale: donna finisce in rianimazione Una donna di 49 anni è ricoverata in rianimazione dopo che è stata recuperata dalle acque di un canale. Alcuni testimoni l’avrebbero vista uscire da un locale barcollante.

A cura di Enrico Spaccini

Alcuni testimoni l'avrebbero vista incamminarsi verso casa. O meglio, barcollare. Poi la donna di 49 anni sarebbe caduta nelle acque di un canale di Calcinato, in provincia di Brescia. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata prima rianimata e stabilizzata sul posto, poi trasferita all'ospedale Civile di Brescia dove le sue condizioni sarebbero preoccupanti.

Stando alle ultime informazioni, sarebbe ricoverata nel reparto di rianimazione. La prognosi, però, è riservata. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda. Probabilmente, però, si è trattato solo di un incidente.

Barcollando fuori il locale di Calcinato

Sembra, infatti, che la 49enne avesse bevuto non poco. Quando è uscita dal locale, intorno alle 23:30 di sabato 26 novembre, alcuni degli altri clienti l'avevano vista andar via con un'andatura incerta.

Rimane da chiarire se si è semplicemente appoggiata in un punto dove non avrebbe dovuto oppure ha accusato un qualche tipo di malore che l'ha fatta precipitare. Quello che è certo è che la temperatura gelida dell'acqua del canale non ha aiutato la 49enne a riprendersi.

