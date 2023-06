Esce dal carcere dopo 10 condanne per molestie sessuali e tenta di violentare una donna Per un uomo di 53 anni sono scattate nuovamente le manette per molestie sessuali: è uscito dal carcere ed è tornato di nuovo ad aggredire le passanti.

A cura di Giorgia Venturini

Fermava donne in strada e le molestava sessualmente. Per questo per lui si erano aperte le porte del carcere, dopo che il giudice aveva accertato una sua responsabilità su una decina di casi. Una volta uscito dalla cella però è tornato a commettere lo stesso reato.

Aggredita e molestata una donna di 50 anni

Nei giorni scorsi l'uomo, un brianzolo di 53 anni, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza: il 53enne ha aggredito una donna di 50 anni per le strade di Burago Molgora. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la 50enne è stata afferrata alle spalle ed è stata palpeggiata. La donna ha reagito e ha provato a liberarsi: nella lotta con l'uomo la 50enne è finita a terra ferendosi leggermente. I medici le hanno poi dato una prognosi di quattro giorni.

Scattano di nuovo le manette

In suo soccorso sono corsi alcuni passanti allertati dalle sue grida. Un altro residente ha assistito alla scena dalla sua finestra e immediatamente è partita la chiamata ai carabinieri. I militari hanno trovato l'uomo che cercava di nascondersi nella sua auto parcheggiata poco distante: per lui sono scattate nuovamente le manette. Dopo la convalida dell'arresto il 53enne è tornato in carcere. Dovrà rispondere ancora dello stesso reato, gli episodi a lui associati salgono ora a undici.