Era latitante da dieci anni, viene fermato a un posto di blocco: ladro d'appartamento arrestato a Monza Un uomo ricercato da 10 anni per diversi furti in appartamento è stato fermato dalla Polizia di Monza a un posto di blocco. Il latitante dovrà ora scontare la condanna a un anno e nove mesi che pendeva su di lui.

Le forze dell'ordine lo cercavano da ben dieci anni ma a incastrarlo è stato un semplice posto di blocco. Negli scorsi giorni gli agenti della Polizia di Stato di Monza hanno fermato un 52enne che risultava ricercato per aver commesso diversi furti in appartamento agli inizi degli anni Duemila. L'uomo dovrà ora scontare la condanna ad un anno e nove mesi che pendeva su di lui.

L'arresto del 52enne risale al 15 gennaio 2025, attorno alle 15:00 del pomeriggio, quando gli agenti della Polizia di Stato di Monza, impegnati in un posto di blocco, hanno fermato un'Audi A4 con targa serba. A bordo dell'automobile c'erano quattro persone, tra cui il ladro, che ai primi controlli è risultato essere latitante da dieci anni. Su di lui, infatti, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, dal momento che l'uomo era destinatario di una condanna a un anno e nove mesi di reclusione come cumulo di pene per diversi reati contro il patrimonio.

L'uomo in particolare, era conosciuto alle forze dell'ordine per diversi furti in appartamento commessi più di vent'anni fa, tra il 2001 e il 2003, in Abruzzo. Per questi reati il 52enne era andato a processo nel 2015, ma dopo la condanna era scappato e per dieci anni è risultato irreperibile. Dopo il fermo della Polizia di Stato, il latitante è stato arrestato e poi trasferito nella casa circondariale di via Sanquirico, a Monza.