Deve scontare oltre 21 anni di carcere, latitante 61enne fermato mentre ricarica il cellulare al bar La polizia ha bloccato un 61enne, che risultava latitante da un anno, in un bar di Abbiategrasso (Milano). A carico dell'uomo sono state pronunciate due sentenze per una pena totale di 21 anni e 2 mesi di reclusione.

A cura di Enrico Spaccini

Un 61enne è stato arrestato nella giornata di ieri, giovedì 20 febbraio, dagli agenti della Squadra mobile di Milano dopo circa un anno di latitanza. A suo carico, infatti, sono state pronunciate due condanne, dai Tribunali di Milano e di Pavia, per un totale di 21 anni e 2 mesi di reclusione: una per violenza sessuale su minore e l'altra per una serie di rapine.

Originario di Brescia e residente a Cremona, da tempo il 61enne viveva nei pressi di Abbiategrasso (nella Città Metropolitana di Milano). Al punto che l'ultimo domicilio che aveva comunicato per rispettare gli obblighi imposti da una vecchia sorveglianza speciale era la sua macchina parcheggiata in strada nel comune alle porte di Milano.

Quando nel febbraio del 2024 le forze dell'ordine dovevano notificargli la condanna definitiva a 7 anni, emessa dal Tribunale di Pavia relativa a una violenza sessuale commessa ai danni di una bambina di 10 anni, il 61enne non fu trovato. A suo carico pendeva già un'altra condanna a 14 anni e 2 mesi emessa a Milano per una lunga serie di rapine in farmacia.

Gli agenti della Quinta sezione della Squadra Mobile sono, però, riusciti a individuare la sua utenza telefonica. Grazie al gestore, sono risaliti al solito bar di Abbiategrasso nel quale si recava per effettuare le ricariche. I poliziotti si sono, quindi, appostati nel locale e nel pomeriggio del 20 febbraio, quando il 61enne si è presentato, sono intervenuti e lo hanno bloccato.

Il 61enne, alla fine, è stato fermato e trasportato nel carcere Opera di Milano. In tutto, dovrà scontare una pena pari a 21 anni e 2 mesi di reclusione.