Consegna la pizza a una cliente 18enne poi entra con forza in casa e la palpeggia: arrestato 25enne

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 22 marzo, la polizia ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo di 25 anni che è accusato di violenza sessuale. L'episodio contestato è avvenuto a Milano e a dicembre 2024. La vittima è una ragazza di soli 18 anni.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo lavorava come addetto alla consegna di ordinazioni di alimenti pronti per conto di una società che effettua servizio di corriere prodotti. Lo scorso 4 dicembre, dopo aver raggiunto l'abitazione della giovane, le ha consegnato una pizza. Le avrebbe iniziato a rivolgere alcune domande sulla sua vita privata e poi sarebbe entrato con forza in casa sua.

L'avrebbe bloccata contro un muro, avrebbe provato a baciarla diverse volte e a palparla più volte. La giovane sarebbe riuscita ad allontanarlo e a chiudersi in casa. Avrebbe poi chiamato il numero unico delle emergenze 112. Una volta arrivati sul posto, gli agenti avrebbero rassicurato e messo in sicurezza la donna. Hanno poi ascoltato la sua testimonianza e raccolto elementi utili all'identificazione dell'uomo.

Gli investigatori hanno preso contatti con la società per la quale l'uomo ha lavorato. In questo modo è stato possibile identificarlo. Gli agenti di del Commissariato Lorenteggio hanno quindi atteso un nuovo turno di lavoro e, grazie alle informazioni ottenute in tempo reale, sono riusciti a tracciare le consegne e incrociarlo in zona San Siro dove è stato bloccato. L'uomo è stato quindi trasferito in carcere.