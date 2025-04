video suggerito

Entra in una villa per rubare, strangola e uccide il domestico: cosa sappiamo sull'omicidio in centro a Milano Un uomo si è introdotto in una delle ville di lusso all'Arco della Pace, nel pieno centro di Milano, per rubare. All'interno ha trovato il domestico con il quale ha iniziato una violenta colluttazione che si è conclusa con la morte del dipendente – secondo le prime indiscrezioni – per strangolamento. Indaga la polizia.

A cura di Giulia Ghirardi

"La causa della morte sarebbe per strangolamento". Nel corso della serata di ieri, domenica 20 aprile, un uomo si è introdotto in una delle ville all'Arco della Pace, nel pieno centro di Milano. Credeva non ci fosse nessuno all'interno dell'abitazione, invece, ad attenderlo ha trovato il domestico con il quale ha iniziato una violenta colluttazione che si è conclusa con la morte del dipendente – secondo le prime indiscrezioni – per strangolamento.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'allarme sarebbe scattato poco dopo le ore 18:00, quando il proprietario di casa – un imprenditore di 51 anni, di nazionalità israeliana – è rincasato nella sua villetta di tre piani circondata da un basso muro di cinta situata in via Randaccio, all’angolo con via Massena, in zona Arco della Pace, nel pieno centro di Milano. Una volta all'ingresso, avrebbe notato la porta aperta e, subito dopo, il collaboratore domestico, Angelito Acob Manansala – un uomo di 62 anni, originario delle Filippine – riverso sul pavimento privo di vita. Dietro di lui, la sagoma di un estraneo che rovistava nei cassetti.

È a quel punto che il proprietario di casa avrebbe richiuso la porta dietro di sé e avrebbe chiamato il 112. Quando la polizia di stato è arrivata sul luogo ha trovato ancora bloccato all'interno il ladro che è quindi stato arrestato con l'accusa di omicidio. Secondo quanto riportato dagli agenti, l'identità dell'uomo rimarrebbe sconosciuta e in fase di accertamento, ma sembrerebbe trattarsi di un 29enne originario del Gambia.

Al momento, le forze dell'ordine sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica del furto e dell'omicidio, ma secondo le prime indiscrezioni, la causa della morte del domestico sarebbe per strangolamento.