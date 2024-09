video suggerito

Entra in un supermercato impugnando una pistola e rapina una cassiera: un cliente interviene e lo fa scappare Verso le 19 di martedì 3 settembre in un supermercato di Verdellino, in provincia di Bergamo, un rapinatore ha impugnato la pistola e si è avvicinato a una cassiera: è fuggito via quando è intervenuto un cliente in difesa della donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due rapinatori sono entrati impugnando una pistola nel supermercato In's di Verdellino, in provincia di Bergamo. Tutto è accaduto verso le 19 di martedì 3 settembre quando mancava solo un'ora alla chiusura. Alla fine i malviventi sono stati arrestati.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i due rapinatori sono entrati nella attività commerciale con il volto scoperto e una volta davanti a una cassiera hanno estratto la pistola costringendola a farsi consegnare i soldi. In sua difesa è intervenuto subito un cliente di origine senegalese che ha fatto allontanare il malvivente. Infatti il rapinatore ha fatto cadere la pistola, che si è scoperta essere giocattolo, ed è fuggito subito via strappando però un bottino di 1.200 euro. Ad attenderlo fuori in macchina c'era il complice.

I dipendenti hanno chiamato subito il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri da Treviglio che hanno cercato di risalire subito all'identità dei due rapinatori. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere pubbliche e private in zona e le testimonianze di chi ha assistito a tutto. Poco tempo dopo i carabinieri hanno trovato i responsabili: si tratta – come riporta Prima Bergamo – di un un sessantenne italiano e un 41enne sudamericano, sono stati arrestati mentre si trovavano nella loro casa nella Bergamasca. Dovranno difendersi dall'accusa di rapina a mano armata.