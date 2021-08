Entra di nascosto al cinema perché senza green pass, ma viene scoperto dai gestori: multa da 400 euro Un uomo di 68 anni è stato multato e denunciato per essersi rifiutato di mostrare il green pass: il 68enne si era intrufolato in un cinema a Lambrate (Milano), ma era stato scoperto dai gestori che avevano così chiamato le forze dell’ordine. Alla loro richiesta di vedere la certificazione, l’uomo ha affermato di non volerlo mostrare “per ragioni di privacy”.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Si è intrufolato al cinema, ma è stato beccato dai gestori dello spazio che hanno avvisato immediatamente la polizia. L'uomo si è poi rifiutato di esibire il green pass, la certificazione necessaria per accedere negli spazi chiusi. Per ottenerla è necessario aver ricevuto da quindici giorni almeno la prima dose di vaccino anti Covid, aver superato nei sei mesi precedenti la malattia o essersi sottoposti a un tampone molecolare da 48 ore.

Il 68enne rifiuta di mostrare green pass per ragioni di privacy

Poco prima delle 22 di giovedì 12 agosto, il 68enne è riuscito a entrare di nascosto nel cinema "Arena Milano Est" in zona Lambrate. I gestori hanno provato a fermarlo, ma senza alcun successo. Hanno così chiamato le forze dell'ordine. I poliziotti arrivati sul posto hanno chiesto all'uomo di mostrare loro il Green Pass, ma lui si è rifiutato. L'uomo avrebbe giustificato la sua decisione affermando che non l'avrebbe mostrato "per ragioni di privacy". Il 68enne è stato così denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e dovrà pagare una multa da quattrocento euro.

Ventenne va in palestra con green pass falso

Solo alcuni giorni fa un ragazzo di vent'anni, nel pomeriggio di martedì 10 agosto, si è presentato in una palestra di Milano con un green pass falso. Sulla certificazione infatti erano riportati dati non veritieri. A riconoscerlo è stato il titolare della struttura che ha impedito al 20enne di entrare. Il giovane è così andato in escandescenza e il titolare della palestra è stato costretto a chiamare le forze dell'ordine. Il 20enne è stato identificato e sanzionato.