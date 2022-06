Ennesimo infortunio sul lavoro in Lombardia, operaio cade dall’impalcatura e muore sul colpo Un operaio è morto questa mattina in un cantiere di Mantova.

Ancora morte nei cantieri della Lombardia. Nella mattinata di oggi un operaio è deceduto a seguito di una caduta da un'impalcatura. L'uomo, la cui età non è ancora nota, è precipitato per cause da accertare impattando violentemente contro il suolo. È accaduto intorno alle 9.30 in un cantiere di Mantova.

Operaio cade da un'impalcatura e muore sul colpo

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, il 118 regionale ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Le squadre di sanitari si sono precipitati dall'operaio, trovato in arresto cardiocircolatorio, limitando la zona ai colleghi per procedere alle manovre di rianimazione. Dopo alcuni tentativi, però, hanno dovuto desistere. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto. Con i soccorritori del 118, in via Salandri, dove si trova il cantiere, sono arrivati anche i funzionari dell'Asl per la medicina del lavoro e i poliziotti della Questura di Mantova. A loro sono affidate le indagini per ricostruire esattamente l'accaduto ed attribuire eventuali responsabilità per la morte dell'operaio.

A Milano operaio cade dal quarto piano di un palazzo e muore

Pochi giorni fa a Milano un artigiano di 49 anni è morto dopo essere caduto da un edificio di via Pinamonte da Vimercate a Milano. L'uomo pare stesse montando delle tende al quarto piano quando, per cause ancora non chiare, avrebbe perso l'equilibrio precipitando al suolo. L'impatto con l'asfalto non gli ha lasciato scampo. A nulla, infatti, è servito l'intervento del personale sanitario che ha tentato in tutti i modi di rianimarlo invano. Sull'accaduto sta indagando la polizia locale.