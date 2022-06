Tragedia sul lavoro a Milano, operaio precipita da un palazzo e muore Un artigiano di 49 anni è morto dopo essere precipitato da un edificio mentre era impegnato a montare delle tende al quarto piano di un palazzo. Inutili i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sul lavoro a Milano. Qui un artigiano di 49 anni è morto dopo essere precipitato da un edificio di via Pinamonte da Vimercate: dalle prime informazioni l'uomo stava montando delle tende al quarto piano. Subito è scattata la chiamata al 118 ma nulla purtroppo è stato necessario per salvargli la vita. Ora sull'accaduto sta indagando la polizia locale. Resta ancora tutto da capire: non è chiaro infatti per quale motivo l'uomo abbia perso l'equilibrio e sia precipitato. Non chiaro anche se era assicurato. Tra le ipotesi, quello che si sia rotto qualche meccanismo di protezione che lo ha fatto precipitare a terra. Tutto è ancora al vaglio degli agenti.

Altra morte sul lavoro pochi giorni fa

Solo due settimane fa a Verano Brianza un altro incidente mortale sul lavoro. Pierluigi Airoldi era un tecnico di 64 anni e sabato 21 maggio stava lavorando sulle tegole di una casa quando è precipitato a terra. Stava aggiustando un'antenna quando ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto per sei metri. Subito è stata allertata la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati medici e paramedici ma le sue condizioni erano parse gravissime. Subito il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato per quattro giorni in terapia intensiva. Poi purtroppo la notizia del decesso. Sale la conta delle morti sul lavoro: una strage silenziosa che non cessa ancora di mietere vittime. Secondo i dati della Cgil infatti solo nei primi due mesi del 2022 in Lombardia sono state 24, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Una regione che da sola conta più del 20 per cento dei casi nazionali, 115 in totale (erano 104 tra gennaio e febbraio 2021).