Emilio Del Bono presidente della Lombardia e Sala in corsa per le politiche: le ipotesi del Pd verso le elezioni Mancano ancora alcuni anni alle elezioni regionali della Lombardia e alle comunali di Milano, ma in entrambi i casi i limiti di mandato imporranno un cambio delle personalità ai vertici: Attilio Fontana al Pirellone e Beppe Sala a Palazzo Marino. Il Pd comincia quindi a muoversi verso le regionali con un progetto su Emilio Del Bono, ex sindaco di Brescia, mentre per Sala si profila la possibilità delle politiche.

Emilio Del Bono e Beppe Sala

Mancano ancora tre anni alle elezioni regionali del 2028 e al rinnovo della giunta lombarda, ma in politica non è mai troppo presto per cominciare a muovere le pedine. Soprattutto se si considera che l'attuale presidente Attilio Fontana, eletto in quota Lega, è già al secondo mandato e non potrà essere rieletto una terza volta. Ma le valutazioni si fanno ancora più urgenti se si nota che la strada verso le regionali dovrà passare necessariamente attraverso la tappa delle elezioni comunali di Milano, previste per la primavera del 2027. Anche in questo caso il limite dei mandati consecutivi concessi al Sindaco è fissato per legge a due. Si preannuncia quindi un doppio cambio di vertici nel giro di poco tempo: non solo nel Pirellone, ma anche a Palazzo Marino.

Un cambio di ruolo, però, non significa un abbandono della politica, almeno per l'attuale sindaco di Milano Beppe Sala, che vorrebbe continuare il suo impegno nel pubblico anche dopo la fine del suo mandato. Negli scorsi mesi è rimbalzata sui giornali la notizia di una sua possibile candidatura in Regione, ma Sala si sarebbe mantenuto vago su questa ipotesi, dichiarando ai microfoni di Rtl 102.5: "Se me lo chiedono, che cosa rispondo? Che non sono interessato? Io sono interessato, ho voglia di lavorare e fare le cose, però è chiaro che, al di là dei miei interessi che possono contare zero, ci devono essere le condizioni".

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, però, i progetti per Sala in ambiente Pd sarebbero diversi, proiettati più in dimensione nazionale che regionale. Alle elezioni politiche, previste anch'esse per il 2028, Sala potrebbe infatti contribuire con un'alternativa più centrista e moderata, nel tentativo di controbilanciare il Pd di Elly Schlein e radunare una coalizione più ampia possibile.

Allo stesso tempo, il Pd lombardo starebbe cominciando a fare progetti in prospettiva regionale lavorando su una possibile candidatura di Emilio Del Bono, ex sindaco di Brescia e attuale vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia. Quando fu eletto consigliere, in corsa come capolista Pd nella circoscrizione di Brescia, risultò il candidato più votato in assoluto.