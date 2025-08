Emanuele Lavelli è scomparso da Casatenovo: ricerche in corso per trovarlo

Non si hanno più notizie di Emanuele Lavelli. L'uomo è sparito da Casatenovo, un comune che si trova in provincia da Lecco. Da diversi giorni, i suoi familiari sono molto preoccupati. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura che sta perlustrando una vasta area. Per il momento non vi sono sue notizie.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, Lavelli – che lavora come idraulico – è uscito da casa e non è più rientrato. Per questo motivo, i suoi familiari, preoccupati, si sono presentati dalle forze dell'ordine e hanno denunciato la scomparsa del 45enne. Come fare a riconoscerlo? Lavelli è alto un metro e ottanta e pesa 85 chili. Ha capelli corti: questi sono castano brizzolati. Ha inoltre occhi azzurri. I suoi cari hanno affermato che, al momento della scomparsa, indossava scarpe Silver Nike color argento.

Guida inoltre un furgone Citroen Nemo, che di colore nero. Potrebbe essersi allontanato con quello. Chiunque dovesse vedere un uomo che corrisponde a queste caratteristiche e con questo mezzo, è pregato di contattare le forze dell'ordine o la Prefettura, che ha inoltre diffuso una sua fotografia per aiutare nelle ricerche "Si invita chiunque dovesse avere notizie o avvistare il signor Emanuele Lavelli a darne pronta comunicazione ai carabinieri della stazione di Casatenovo", ha infatti scritto la Prefettura. Chi dovesse avere informazioni può chiamare le forze dell'ordine al numero unico delle emergenze 112 o chiamare subito è lo 039/9206820. Ogni minuto è importante per ritrovare Emanuele Lavelli.