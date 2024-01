Elvis è il primo nato del 2024 a Milano: pochi minuti dopo è arrivato anche Riccardo Elvis è nato a mezzanotte e 9 minuti all’ospedale Buzzi di Milano: è lui il primo nato in Lombardia. Pochi minuti dopo all’ospedale Niguarda è nata Sofia, e alla clinica Mangiagalli Riccardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

A sinistra Elvis, il piccolo nato poco dopo la mezzanotte al Buzzi a Milano. A destra il neonato Riccardo con i suoi genitori alla clinica Mangiagalli: il parto poco dopo l'una.

Ci sono i nomi dei primi nati a Milano del 2024. Il primato è andato al piccolo Elvis venuto alla luce a mezzanotte e 9 minuti all'ospedale Buzzi di Milano. Il bimbo è il regalo più bello del nuovo anno per mamma Silvia e per papà Marco: Elvis sta bene e pesa 3,725 chili. Come spiega la madre al Corriere della Sera, "avevamo scelto un Capodanno tranquillo in casa, stavamo guardando la tv quando ho sentito una contrazione molto forte, seguita da altre, dolorose e ravvicinate". Così la corsa in ospedale e il benvenuto ad Elvis. Perché questo nome? "È il soprannome che ha mio marito fin da piccolo", ha precisato la madre.

Grande gioia a Capodanno anche per i genitori di Sofia, la prima nata all'ospedale Niguarda di Milano: è nata all'1.39 e sta bene. Pochi minuti dopo è stata la volta di Riccardo alla clinica Mangiagalli del Policlinico: è venuto alla luce all'1.43. A dare la notizia del primo nato del 2024 alla clinica è stato proprio l'ospedale in un post Facebook con scritto: "Notte di Capodanno. Ore 01:43. È nato Riccardo! Il primo nato della Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano pesa 3,770 Kg e sta bene.

Complimenti a mamma Nasayri e papà Sergio!".

La foto pubblicata ritrae i genitori, il piccolo e l'ostetrica Annalisa Lo Monaco, che ha assistito la mamma insieme a Enrico Iurlaro, ginecologo responsabile della nostra Sala Parto. "Un ringraziamento speciale a tutti i professionisti del nostro Ospedale che ogni giorno sono a fianco delle donne e dei loro piccoli", conclude così il post dell'ospedale.

Fuori Milano tra i primi nati del nuovo anno c'è anche Nathan, venuto alla luce alle 00.57 all'ospedale Maggiore di Crema. Qui poco dopo, alle 3.24 è nato Riccardo, mentre alle 4.37 è nata Luna. A Brescia il primato va a Giosuè che è venuto al mondo sette minuti dopo l'una alla Clinica Poliambulanza.