Bimbo di un anno investito sulle strisce pedonali a Gaggiano: ricoverato d’urgenza con l’elisoccorso Un bimbo di un anno è stato investito mentre attraversava la strada nel passeggino spinto dalla mamma a Gaggiano (Milano). La sue condizioni di salute sarebbero gravi, anche se non è in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella mattina di oggi, giovedì 4 gennaio, un'auto ha travolto una mamma con il passeggino mentre attraversava sulle strisce pedonali a Gaggiano, in provincia di Milano. Nello schianto è rimasto gravemente ferito un bambino di un anno. Arrivati sul posto, i soccorsi hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasferire immediatamente il bimbo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove potrà ricevere le cure necessarie.

L'incidente è avvenuto nel corso della mattinata in via Papa Giovanni XXIII, zona residenziale di Gaggiano. Secondo le prima ricostruzioni, una donna stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali mentre spingeva il passeggino, con all'interno il suo bimbo di appena un anno, quando è stata urtata da un'auto che non ha fatto in tempo a frenare. Sul posto sono subito arrivate un'ambulanza e un'automedica per soccorrere il neonato.

I sanitari, viste le condizioni del bambino, che sembravano gravi, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasferire più rapidamente il ferito in ospedale. Arrivato al Papa Giovanni di Bergamo, i medici in realtà hanno constatato che il piccolo sarebbe in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita. Intanto i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e la Polizia locale del Consorzio Fontanili stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.