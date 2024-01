Va in ospedale con dolori all’addome e scopre di essere incinta: 40enne partorisce al pronto soccorso Una 40enne ha partorito lo scorso sabato, 20 gennaio, al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. Come confermato a Fanpage.it, la donna non sapeva nemmeno di essere incinta ma lamentava solo dolori all’addome. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 40enne si è presentata sabato mattina, 20 gennaio, al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno (in provincia di Varese) lamentando forti dolori addominali e incontinenza. La donna è stata subito soccorsa e un'infermiera e un operatore socio sanitario si sono presi cura di lei. Come confermato a Fanpage.it, è stato proprio quest'ultimo a rendersi conto che la 40enne era incinta. Nonostante l'assenza di un punto nascita, il bambino è stato fatto nascere in pronto soccorso e ora sia lui che la mamma sono in buone condizioni di salute.

L'infermiera e l'operatore socio sanitario si erano accorti che qualcosa non andava quando sono intervenuti per pulire la 40enne. La paziente, infatti, lamentava solo forti dolori all'altezza dell'addome e incontinenza, senza mai fare riferimenti a eventuali gravidanze. Anzi, quando il personale del pronto soccorso le ha chiesto esplicitamente se fosse incinta, lei ha negato.

Nonostante questo, un bambino stava per nascere proprio in quei minuti. Il parto stava per avvenire e i dolori lamentati dalla donna erano solo i segnali che suo figlio stava per venire alla luce. L'ospedale di Saronno, però, non ha un punto nascite attivo ormai da tempo, ma solo il reparto Ginecologia.

Così, in assenza di personale specializzato, l'operatore sanitario e una dottoressa anestesista hanno preso in mano la situazione e aiutato la 40enne a partorire. Un trasferimento in un altro pronto soccorso, infatti, era diventato ormai impossibile. La vicenda si è risolta in una manciata di minuti e nei migliori dei modi: il bambino è nato e sia lui che la madre sono in buona salute.