Ragazza di 22 anni molestata da uno sconosciuto mentre camminava in strada a Milano La giovane è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dopo essere stata molestata da uno sconosciuto mentre stava camminando sul cavalcavia Buccari, in zona Ortica a Milano, nella serata di ieri domenica 7 aprile.

A cura di Giorgia Venturini

Una ragazza di 22 anni ha raccontato alla polizia di essere stata molestata mentre stava camminando sul cavalcavia Buccari, in zona Ortica a Milano, nella serata di ieri domenica 7 aprile. La giovane è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso della Mangiagalli per tutte le cure del caso.

La 22enne – come riporta Milano Today – spaventata ha spiegato di essere stata vittima di un uomo che si è avvicinato con violenza e ha iniziato a toccarla nelle parti intime. La ragazza fortunatamente è riuscita a gridare e a richiamare l'attenzione dei passanti che sono intervenuti in suo aiuto facendo allontanare l'aggressore. Sul posto sono intervenuti in poco tempo i sanitari del 118 e i poliziotti di Milano che sono sulle tracce del molestatore. Si stanno svolgendo tutte le indagini e gli accertamenti che permetteranno la sua identificazione.