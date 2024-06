Elezioni Pavia 2024, affluenza al 20,23 per cento alle 23 dell’8 giugno

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

È appena stato diffuso il primo dato dell'affluenza alle elezioni comunali 2024. Nella giornata di oggi, sabato 8 giugno, per le elezioni comunali a Pavia, alle ore 23 ha votato il 20,23 per cento degli aventi diritto. Domani, domenica 9 giugno, si svolgerà la seconda giornata di elezioni: i seggi apriranno alle 7 e chiuderanno alle 23.

Il dato non si discosta da quello provinciale: in provincia di Pavia, quindi in tutti i Comuni al voto, l'affluenza è stata del 21 per cento. Per le Europee invece è stato del 17,6 per cento.

L'ultima tornata elettorale a Pavia è stata domenica 26 maggio 2019. All'epoca però si votava in una sola giornata, non in due come quest'anno. Bisogna quindi precisare che il confronto di questa sera è fatto non a parità di orario, ma di rilevazioni progressive.

Alle ore 12 di domenica 26 maggio quindi l'affluenza è stata del 18,90 per cento. Al termine delle elezioni, l'affluenza è stata del 63,87 per cento. Nel 2019 aveva vinto Fabrizio Fracassi sostenuto dal centrodestra.

In totale i cittadini pavesi aventi diritto sono 60.499 pavesi (31.671 donne e 28.823 uomini). Oltre che per eleggere il primo cittadino che i 32 componenti del prossimo consiglio comunale, si voterà per il rinnovo del parlamento europeo.

Quest'anno i candidati alla carica di primo cittadino sono il 42enne Michele Lissia sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Cittadini per Pavia, Pavia a colori, Azione, Facciamo centro, Movimento 5 stelle e Partito democratico. Il 58enne Alessandro Cantoni sostenuto da Pavia Prima, Pavia Ideale, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega.

Francesco Grisolia, 72 anni, che è candidato con il Partito comunista dei lavoratori. Il 60enne Paolo Walter Cattaneo con Rifondazione comunista e il 55enne Francesco Signorelli con Potere al Popolo-Unione popolare.