video suggerito

Elezioni Pavia 2024, i risultati dello spoglio in diretta: scontro tra centrosinistra e centrodestra Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali di Pavia 2024 inizieranno alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno. Il candidato del centrodestra, Alessandro Cantoni, proverà a tenere la città dopo che il sindaco uscente Fabrizio Fracassi ha deciso di non ricandidarsi. L’opposizione si è presentata compatta con Michele Lissia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La città di Pavia conoscerà il suo nuovo sindaco al termine dello spoglio delle schede, che inizierà alle 14 di oggi lunedì 10 giugno. Mentre tutta l'Italia votava per scegliere i nuovi parlamentari europei e in Piemonte la nuova giunta regionale, i pavesi erano chiamati alle comunali 2024 per indicare la figura che prenderà il posto del primo cittadino uscente Fabrizio Fracassi. Nonostante fosse solo al primo mandato, ha scelto di non ricandidarsi lasciando ad Alessandro Cantoni il compito di rappresentare la coalizione di centrodestra.

Elezioni comunali Pavia 2024, affluenza al 57,81%: lo spoglio per i risultati

L'affluenza alla chiusura delle urne, cioè alle 23 di domenica 9 giugno, era del 57,81 per cento. Un dato in calo rispetto alla tornata elettorale del 2019, quando aveva votato il 63,87 per cento degli aventi diritto. In quel caso, Fracassi aveva vinto al primo turno ottenendo il 53 per cento delle preferenze e staccando la candidata per il centrosinistra, Ilaria Cristiani, di oltre 20 punti (ferma al 30,93 per cento).

I candidati sindaco e le liste alle elezioni a Pavia 2024

Il centrodestra è rappresentato da Alessandro Cantoni, sostenuto da Forza Italia – Noi moderati – Ppe, Fratelli d'Italia, Lega, Pavia Ideale, Pavia Prima, è stato chiamato a mantenere il governo della città fronteggiando un campo largo all'opposizione.

Michele Lissia in queste elezioni rappresenta non solo il centrosinistra con Pd e Alleanza Verdi Sinistra, ma anche il Movimento Cinque Stelle, Azione – Siamo europei, Italia Viva – Al Centro e le altre Pavia a Colori, Cittadini per Pavia, Facciamo Centro.

Gli altri tre candidati sono Francesco Grisolia per il Partito comunista dei lavoratori, Francesco Signorelli per Potere al Popolo e Paolo Walter Cattaneo per Rifondazione comunista.