Elezioni Pavia 2024: date e orari, candidati e ultimi sondaggi alle comunali Le elezioni comunali di Pavia del 2024 stabiliranno chi sarà il nuovo primo cittadino che sostituirà l'uscente Fabrizio Fracassi (centrodestra). I candidati sono ben 5 e verranno votati tra sabato 8 e domenica 9 giugno.

A cura di Matilde Peretto

L'8 e il 9 giugno non si voterà solo per eleggere i membri del Parlamento europeo. A Pavia si dovrà decidere chi sarà il nuovo sindaco (e la sua giunta) che sostituirà Fabrizio Fracassi che, pur essendo al termine del suo primo mandato, non si ricandiderà. I cittadini di Pavia dovranno scegliere tra Francesco Grisolia (Partito comunista dei lavoratori), Paolo Walter Cattaneo (Rifondazione comunista), Francesco Signorelli (Potere al Popolo-Unione popolare), Michele Lissia (Pd, M5S, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, Italia Viva e Avs) e Alessandro Cantoni (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia). I seggi saranno aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno, dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno 2024.

Quando si vota per le elezioni a Pavia 2024: date e orari

Nel comune di Pavia si voterà tra sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. I cittadini avranno accesso alle urne dalle ore 15 alle 23 per quanto riguarda sabato, mentre dalle ore 7 alle 23 per quanto riguarda domenica. Per lo spoglio verrà data precedenza alle elezioni europee, quindi è probabile un po' di ritardo nella nomina.

Nel caso di ballottaggio tra i primi due classificati (cosa possibile perché Pavia è un comune con più di 15 mila abitanti), si dovrà tornare al voto tra il 23 e il 24 giugno, per stabilire chi diventerà sindaco e chi saranno i consiglieri comunali.

Chi sono i candidati alle elezioni comunali di Pavia 2024

Francesco Grisolia

Il candidato del Partito comunista dei lavoratori è Francesco Grisolia. Ha 72 anni ed è figlio di un magistrato. Nato a Genova, ma di stanza a Milano dal 1978, Grisolia è laureato in Giurisprudenza. Prima di andare in pensione, ha lavorato come impiegato in un'assicurazione e poi è stato dirigente nazionale della Cgil.

Paolo Walter Cattaneo

Con Rifondazione comunista c'è Paolo Walter Cattaneo. Classe 1963, nato a Desio, in provincia di Milano, ha iniziato la sua attività politica nel collettivo del liceo. Diventa ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel 1991, mentre nel 1999 si iscrive al Prc (Partito della Rifondazione comunista) con il quale si candida nelle prossime elezioni amministrative a Pavia. È stato consigliere comunale a Costa de'Nobili e Tesoriere della federazione del Prc.

Francesco Signorelli

Francesco Signorelli si candida con Potere al popolo-Unione popolare. Ha 49 anni ed è un tecnico di Radiologia in una clinica privata. Si dichiara impegnato a fianco dei lavoratori, nella loro salvaguardia e nelle loro rivendicazioni. Ha deciso di staccarsi dalla coalizione di centrosinistra.

Michele Lissia

La coalizione più ampia (e di centrosinistra) è quella del candidato Michele Lissia. Infatti, a supportarlo sono Pd, M5S, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, Italia Viva e Avs. Sardo di origine, ma da 24 anni vive a Milano. Laureato in Giurisprudenza e giornalista pubblicista, Lissia è iscritto al Partito Democratico dal 2013. L'anno successivo è stato eletto consigliere comunale di Pavia e nel 2016 è stato eletto capogruppo del Pd in Consiglio. Infine, è diventato segretario cittadino e ora si candida per la carica di sindaco.

Alessandro Cantoni

Infine, con la coalizione di centrodestra formata da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia insieme a Pavia Ideale e Pavia Prima, ci sarà Alessandro Cantoni. È l'erede del precedente sindaco, Fabrizio Fracassi, eletto nel 2019 e supportato dagli stessi partiti. Cantoni è consigliere della Regione Lombardia con il partito Fontana Presidente e presidente della VI Commissione permanente di Ambiente, energia e clima, protezione civile.

Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

In Italia saranno 3700 i comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco e, di conseguenza, il Consiglio comunale, tra cui appunto Pavia. La legge elettorale prevede l'elezione diretta del primo cittadino e dei membri della giunta.

Si vota con il sistema maggioritario per il sindaco: il candidato che ottiene più del 50 per cento dei voti al primo turno viene eletto direttamente. Altrimenti si procede con il ballottaggio, ma solo nei comuni con più di 15 mila abitanti

Pavia ha 72 mila abitanti per cui un possibile ballottaggio è probabile. Il secondo turno riguarda soltanto i primi due candidati più votati. Diventa sindaco chi ottiene più voti nella seconda votazione.

Per quanto riguarda il Consiglio comunale, invece, si vota con il sistema proporzionale. Questo significa che i seggi disponibili sono distribuiti tra le liste in proporzione ai voti ricevuti.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi su candidati e partiti

Non sono ancora stati pubblicati molti sondaggi sulle elezioni comunali di Pavia del 2024. Cinque candidati sono tanti, ma stando alle dichiarazioni di Michele Lissia, per il centrosinistra, la lotta sarà a due (forse un'allusione alla coalizione di centrodestra che candida Alessandro Cantone). "Abbiamo ottime possibilità di farcela", ha detto Lissia. Staremo a vedere a giugno.