Elezioni Pavia 2024, affluenza al 33,54 per cento alle 12 di domenica 9 giugno Oggi domenica 9 giugno l’affluenza alle 12 a Pavia è del 33,54 per cento: i seggi sono stati aperti alle 7 e si potrà votare fino alle 23. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Fino alle 23 di oggi domenica 9 giugno sarà possibile votare per le comunicali a Pavia e per le elezioni europee. In città fino alle 23 di ieri sabato 8 giugno avevano votato il 20,23 per cento degli aventi diritto. Oggi invece l'affluenza alle 12 è aumentata al 33,54 per cento: i seggi sono stati aperti alle 7 e si potrà votare anche oggi fino alle 23.

Nella provincia di Pavia – non tutti i comuni sono chiamati a votare anche il primo cittadino – l'affluenza alle 12 è del 31,05 per cento. Al momento sembrerebbe che l'affluenza sia maggiore rispetto al 2019, ovvero alle precedenti elezioni comunali.

Allora alle 12 di domenica 26 maggio era stata del 18,90 per cento. Al termine delle elezioni, l'affluenza è stata del 63,87 per cento. Nel 2019 aveva vinto Fabrizio Fracassi sostenuto dal centrodestra.

Quest'anno invece la sfida per contendersi il municipio è il 42enne Michele Lissia, sostenuto dal centrosinistra: nel dettaglio, da Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Cittadini per Pavia, Pavia a colori, Azione, Facciamo centro, Movimento 5 stelle e Partito democratico. A sfidarlo è 58enne Alessandro Cantoni, nonché il candidato di centrodestra sostenuto da Pavia Prima, Pavia Ideale, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega.

Infine c'è il 72enne Francesco Grisolia, candidato con il Partito comunista dei lavoratori, il 60enne Paolo Walter Cattaneo di Rifondazione comunista e il 55enne Francesco Signorelli con Potere al Popolo-Unione popolare. Verrà eletto sindaco chi supera la maggioranza, se no i due più votati andranno al ballottaggio.