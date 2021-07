in foto: Luca Bernardo (LaPresse)

"Non sarà un uomo solo al comando": a dirlo, a margine dell'incontro "I referendum per la giustizia giusta" a Milano, è il leader della Lega Matteo Salvini in riferimento a Luca Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra per le elezioni comunali 2021 che si svolgeranno a Milano. "Ringrazio Bernardo perché mette a disposizione la sua professionalità della città. La sfida – ha continuato il segretario – la facciamo non con Luca Bernardo, ma stiamo lavorando con impegno e pazienza per costruire una squadra".

Salvini: Nomi e cognomi sarà il candidato sindaco a darli

In queste ore, Salvini ha incontrato tutte le anime che faranno parte della squadra che assisteranno il candidato: "Nomi e cognomi però sarà il candidato sindaco a darli". Per il leader della Lega avere un medico che è stato in prima linea in questo anno e mezzo è un valore aggiunto. L'ex ministro dell'Interno non risparmia critiche all'attuale sindaco di Milano Beppe Sala: "Per quello che riguarda Sala vedo un certo nervosismo: Il Sole 24 Ore lo ha piazzato all'89esimo posto della classifica dei sindaci più apprezzati d'Italia. Da milanese vorrei qualcosa di meglio".

Chi è Luca Bernardo

Il vice di Bernardo sarà l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini: entrambi cercheranno di riportare il centrodestra a Palazzo Marino dopo dieci anni. Il medico è da oltre sedici anni, direttore del Dipartimento di pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Bernardo, anche se poco conosciuto tra i milanesi, vanta un curriculum di tutto rispetto: laurea cum laude in Medicina all'Università Statale, specializzazione sempre cum laude in Pediatria, diverse esperienze all'estero e all'ospedale San Paolo. Il medico si era già candidato alle comunali a Milano nel 2006, sostenendo l'attuale vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. All'epoca però ricevette solo duecento voti. Per il centrodestra, la speranza quindi è che possa avere qualche voto in più.