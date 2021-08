Elezioni Milano, Sala aumenta il suo vantaggio su Bernardo: il sondaggio Opinio Italia Il consorzio Opinio Italia nell’ultimo monitoraggio dell’opinione pubblica riporta come vincente nella sfida elettorale del 3 e 4 ottobre a Milano il sindaco uscente Giuseppe Sala. Il lieve aumento di un punto sullo sfidante del centrodestra Luca Bernardo porterebbe Sala a una percentuale di voti che oscillerebbe tra il 44 e il 48 per cento.

A cura di Simona Buscaglia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Milano 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sindaco uscente, Giuseppe Sala, secondo l’ultimo monitoraggio delle intenzioni di voto del consorzio Opinio Italia, aumenta lievemente il suo vantaggio sul candidato di centrodestra Luca Bernardo. Alle prossime elezioni comunali milanesi, sempre per le stime di questo sondaggio, Sala staccherebbe infatti di un altro ulteriore punto l'avversario, oscillando in una percentuale che va dal 44 al 48 per cento, mentre il volto scelto dal centrodestra riuscirebbe a raggiungere una percentuale tra il 40 e il 44 per cento. Al momento sembrerebbe escluso in questa sfida alla corsa per la poltrona più importante a Palazzo Marino il candidato del Movimento Cinque Stelle, peraltro non ancora individuato, che si fermerebbe a un 3-5 per cento.

Il trend settimanale del monitoraggio dell’opinione pubblica individuato dal consorzio Opinio Italia sembra propendere quindi per una vittoria della coalizione di centrosinistra, e una riconferma del mandato a Milano per l’attuale primo cittadino. Luca Bernardo nel suo programma elettorale, secondo questa lettura dei dati, sta puntando sulle periferie del capoluogo lombardo e in tutte quelle aree "in cui il progetto di rinnovamento e di innovazione della città portato avanti da Sala risulta essere meno percepito dalla cittadinanza" si legge nel testo del monitoraggio.

Il sondaggio Ipsos

Anche un sondaggio Ipsos di inizio agosto dava come vincente Giuseppe Sala nella sfida elettorale che attende la città di Milano il 3 e 4 ottobre. Il 58 per cento degli intervistati aveva dichiarato anche di non conoscere il candidato di centrodestra, il pediatra Luca Bernardo. La rilevazione dell'istituto di ricerca presieduto da Nando Pagnoncelli dva infatti Sala avanti di nove punti percentuali rispetto a Bernardo già al primo turno.