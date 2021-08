Elezioni Milano, la replica di Sala: “Chi non si dice antifascista non è degno di guidare la città” Dopo le parole di ieri del candidato sindaco del centrodestra di Milano, Luca Bernardo, arriva la replica del primo cittadino Giuseppe Sala: “Sono convinto in modo assoluto che chi non ha il coraggio di dichiararsi antifascista non sia degno di guidare la nostra città, Medaglia d’oro della Resistenza”. Bernardo infatti ha affermato di non distinguere le persone tra fasciste e anti-fasciste.

A cura di Ilaria Quattrone

Dopo le parole di ieri del candidato sindaco di Milano del centrodestra Luca Bernardo, che hanno scatenato diverse polemiche, il primo cittadino del capoluogo meneghino Giuseppe Sala ha voluto replicare. In un post su Instagram ha infatti scritto: "Sono convinto in modo assoluto che chi non ha il coraggio di dichiararsi antifascista non sia degno di guidare la nostra città, Medaglia d'oro della Resistenza.

Sala: Non posso esimermi dal dire la mia

Sala sostiene inoltre che certi valori non sono mode ma "il frutto del sacrificio di nostri concittadini per garantire la democrazia contro ogni forma di dittatura. Di cui godiamo anche oggi". Nonostante sia fermamente deciso a non rispondere alle parole dei suoi avversari, in questa occasione "non posso esimermi dal dire la mia". Infine, il sindaco ci tiene a sottolineare che: "Porterò avanti le mie idee e poi decideranno i milanesi chi più è degno di guidare Milano fino al 2026".

Le parole del candidato Bernardo

Proprio ieri il dottor Bernardo, a margine di un appuntamento elettorale a Portello, ha affermato: "Io non distinguo persone tra fascisti e antifascisti. Le persone non le distinguo se non per uomo, donna e persone perbene". E a chi gli ha chiesto come definisce se stesso, il candidato ha risposto: "Io mi definisco Luca Bernardo che arriva dalla società civile. Ho fatto il medico, il Covid, e sto nel sociale da più di 30 anni. Non mi definisco né A, né B, né Z. Mi definisco un cittadino aperto e liberale, la libertà conquistata grazie ai nostri nonni dobbiamo portarla sempre avanti". Dopo le sue parole sono state diverse le reazioni. Tra queste, le più dure sono state quelle del Partito democratico: "Dispiace che la destra abbia schierato un candidato che non rende onore alla grande storia democratica di Milano", aveva commentato la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.