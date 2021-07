Elezioni Milano, Bernardo presenta il simbolo della candidatura: “A breve squadra e programma” Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni Amministrative di Milano, Luca Bernardo, ha presentato al Palazzo delle Stelline il simbolo che lo accompagnerà in questi mesi di campagna elettorale: un Duomo stilizzato con pennellate colorate e lo slogan “Insieme ci prendiamo cura di Milano”.

A cura di Simona Buscaglia

Il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo presenta il simbolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Milano 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è svolto oggi a Milano l'evento che ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale di Luca Bernardo, candidato del centrodestra alle prossime Amministrative per il capoluogo lombardo. "Siamo già partiti con la squadra e con il programma – ha dichiarato – a breve lo presenteremo. La sicurezza rappresenta la priorità sotto vari punti di vista". Non sono mancate le frecciatine all'attuale primo cittadino di Milano e suo avversario per i prossimi mesi, Giuseppe Sala: "In cinque anni nessuno ha ascoltato i cittadini – ha detto Bernardo -. I nostri progetti non sono per l'oggi e il domani ma per il 2030 e oltre". Il candidato è tornato subito su uno dei temi caldi della mobilità meneghina, le piste ciclabili: "Non si possono fare piste ciclabili disegnate a mano libera, ci vuole organizzazione"

Presentato il simbolo della candidatura di Bernardo

Luca Bernardo durante l'evento ha presentato anche il simbolo della sua candidatura, un Duomo stilizzato con pennellate colorate e con sotto lo slogan "Insieme ci prendiamo cura di Milano". Ai cronisti che gli hanno chiesto chi potrebbe essere il vice sindaco, Bernardo ha replicato: "Ritengo che debba essere una scelta dei partiti insieme. Abbiamo la fortuna di essere molto solidi". In merito all'assenza all'evento della leader di FdI Giorgia Meloni, Bernardo si è detto "dispiaciuto dal punto di vista personale" ma consapevole che la sua assenza fosse dettata da impegni, rimarcando che "però mi è molto vicina, ed è la cosa più bella". All'incontro al Palazzo delle Stelline erano presenti tra gli altri il leader della Lega Matteo Salvini, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, la coordinatrice lombarda di FdI Daniela Santanchè, e il senatore Ignazio La Russa.