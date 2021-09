Elezioni comunali Milano, le liste a sostegno del candidato sindaco Luca Bernardo Sono sei le liste a sostegno del candidato sindaco di centrodestra, Luca Bernardo, alle prossime elezioni comunali a Milano. Si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Bernardo è sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Milano Popolare di Maurizio Lupi, oltre che da una sua lista civica e dal Partito liberale europeo.

A cura di Francesco Loiacono

Il 3 e 4 ottobre 2021 si vota per le elezioni comunali a Milano. Tredici in totale i candidati sindaco, incluso il primario di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, Luca Bernardo, che è il candidato sindaco del centrodestra. Il più accreditato competitor del sindaco uscente Beppe Sala si presenta all'appuntamento di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 con sei liste a supporto. Bernardo è sostenuto da tutto il centrodestra, con la Lega e Fratelli d'Italia che si giocano la leadership all'interno della coalizione in un derby all'ultimo voto. A guidare le due liste più importanti sono però due figure non politiche: il giornalista Vittorio Feltri, direttore di Libero è il capolista per Fratelli d'Italia, mentre la presidente di Federfarma Lombardia è la capolista della Lega. Queste nel dettaglio le liste:

Lega per Salvini premier

Forza Italia

Lista civica Luca Bernardo

Milano Popolare Maurizio Lupi

Fratelli d'Italia

Partito Liberale europeo

I nomi dei candidati della lista Fratelli d'Italia

Vittorio Feltri

Cristina Cattaneo

Andrea Mascaretti

Alice Arienti

Mauro Arnò detto Arno

Antonella Daniela Buro detta Burro

Maurizio Fausto Francesco Cadeo

Pietro Giorgio Celestino

Sabrina Conte

Claudio Costa

Stefania Crispino

Raffaella D'Ascoli

Eleonora De Rinaldo

Rita Cinzia De Stefano

Grazia Di Maggio detta Maggi detta Maggio

Arrechea Lina Marcela Dinas

Pietro Fabiano

Maria Antonietta Fort

Anna Garofalo

Massimo Girtanner

Tiziana Grimaldi

Enrico Marcora

Michele Mardegan

Florinda Marku

Barbara Mazzali

Lucia Merisio detta Bramieri

Graziano Mesuraca

Claudio Muscio

Mirko Palumbo

Stefano Francesco Passaquindici

Pietro Porciani detto Piero

Donato Riccio

Francesco Rocca

Salvatore Romano

Otello Ruggeri detto Ruggieri

Cristina Russo

Andrea Nedo Sacchi

Marco Santagostino-Mercantino detto Santagostino

Tania Scalini

Roberto Pietro Giuseppe Scarano

Francesco Spagna

Cristina Sporeni

Michele Torroni

Cosimo Toscano detto Tony

Eleonora Toso

Carola Trotta

Riccardo Truppo

Chiara Valcepina detta Valpecina detta Valce

I nomi dei candidati della lista Lega – Salvini premier

Racca Annarosa Maria Teresa

Abbiati Gabriele detto Lele anche detto Galbiati

Bastoni Massimiliano

Molteni Laura

Sardone Silvia Serafina detta Nardone anche detta Sardoni

Senna Gianmarco

Piscina Samuele

Ghilardi Ernestina Maria detta Tina

Giovanati Deborah detta Giovanardi

Marrapodi Pietro Antonio

Migliarese Caputi Francesco detto Migliarese

Barbato Antonio

Brandolini Cezar Macin Tulcea

Brianti Maria

Buscaglia Fabio Domenico

Calabrese Stefano

Ceresa Luca detto Cereda anche detto Ciocca

Cimbro Eleonora detta La Cimbro anche detta Lacimbro anche detta Cimbri

Contini Barbara

Cosentino Irene

D’errico Lucia detta Lucia

Di Mango Giuseppe detto Beppe

Dragan Piero Tommaso detto Piero Dragan

Ferretti Andrea

Galetto Eleonora

Ghelfi Francesca

Giunchi Anna

Goldoni Giuseppe Carlo detto Goldone anche detto Soldoni

Gorga Massimo

Grasso Marco

Lauber Daniela

Longoni Mariagrazia

Luerti Elisabetta Rosetta Liliana

Maiocchi Giuseppe

Mantovani Sabina Maria Vittoria

Manzoni Ada Chiara Francesca

Miceli Cristiano

Minolfi Eloisia

Montrone Fausto

Norcia Alessandro

Panelli Francesco

Pempinelli Alberto

Ponti Manuela

Rainieri Simona

Rezk Kriaks Samouel Mariana detta Mariana Sam

Schiavo Teresa Maria Antonietta detta Terry Schiavo

Strano Oscar

Verri Alessandro

I nomi dei candidati della lista civica Luca Bernardo

Antonio Genovese

Maria Sole Brivio Sforza

Franco De Angelis

Rebecca Arippol

Giovanni Battista Aicardi

Francisca Carmen Albamonte

Giuseppina Alessandro

Marco Anguissola Di San Damiano detto Anguissola

Gianluca Barbieri

Daniele Barelli

Giovanni Bassi

Paolo Maria Tommaso Bianco

Federica Bosco

Gianpaolo Giuseppe Bossini

Bernardina Calafiori

Antonio Canino

Angelo Cardarelli

Vittorio Sergio Clemente Leopoldo Catanese

Maurizio Cavallini

Lilia Ciccarelli detta Zampaglione

Luca Maria Citelli

Mario Colombo

Adriano De Marco

Marcello Doniselli

Erika Ferri

Pasquale Ermanno Gargano

Rosa Garofalo

Federica Pia Gavazzi

Michela Gisotti

Francesco Granata

Federico Imbimbo

Lucilla Ninfa Luppino

Luca Maggi

Anna Maria Franca Magro

Roberto Marinello

Carlotta Beatrice Matraxia

Davide Montingelli

Manfredi Palmeri detto Palmieri detto Manfredi

Giacinto Francesco Maria Pepe detto Gianfranco

Giulietta Pitigliani

Francesca Lorena Plescia detta Parvizyar

Andrea Francesco Ragusa

Maricela Monica Sinchez

Barbara Stampalia

Stefano Truglia

Folco Vaglienti

Emanuela Vavassori

Manuela Zito

I nomi dei candidati della lista Forza Italia Berlusconi per Bernardo sindaco

De Pasquale Fabrizio

Comazzi Gianluca Marco

Bestetti Marco

Finkelberg Elisabetta

Amicone Luigi Tommaso detto “AMICONE” detto LUIGI AMICONE”

Baldassarre Gianfranco

De Chirico Alessandro Matteo, detto “ALESSANDRO DE CHIRICO”

Schiaffino Laura

Carattoni Elisabetta

Soresina Silvia, detta “SILVIA”, detta “SORESINI”

Di Vaia Rosa

Pozzani Rosa Maria Luisa, detta “ROSA POZZANI”, detta “ROSA POZZATI”, detta “ROSI POZZANI”, detta “ROSY POZZANI”, detta “POZZATI”

Bruschi Carla Maria, detta “CARLA BRUSCHI”

Cagnolati Marco

Consolini Claudio

Bernardini Cristina Maria, detta “CRISTINA BERNARDINI”

Cantale Mariano

Cannatelli Filippo Maria Dante, detto “CANNA”

Carmignani Elisabetta

Carnile Immacolata Rosalia, detta “IMMA CARNILE”, detta “IMMA”

Cassotta Chiara Laura Maria

Cesaroni Brunetta D’Usseaux Elena Sofia, detta “ELENA SOFIA CESARONI”, detta “ELENA CESARONI”, detta “SOFIA CESARONI”, detta “CESARONI”, detta “BRUNETTA”

Corbetta Francesco

Cremonesi Filippo

D’Avanzo Katia, detta “KATIA DAVANZO”, detta “DAVANZO”

De Riccardis Cosimo

Felici Loredana

Fossali Emilio Filippo, detto “MIMMO”

Gallo Francesco, detto “GALLI”

Gavosto Silvana

Gervasio Antonia, detta “SIMONA”

Gilardi Gianenrico Nicola Daniele

La Palomenta Maria Rita

Loperfido Francesco Paolo Maria

Mairov Anri Marsel Aronov, detto “ENRICO”

Marelli Marco Oreste

Marsico Carlo Vincenzo, detto “CARLO MARSICO”

Martelli Alberto

Micillo Gerardo Franco

Monini Luisa

Paparcura Enrico, detto “PAPA”

Rampazzo Luca, detto “RANDAZZO”, detto “LUCA”

Rizzi Stefano

Ueda Jackeline Tisuru, detta “JACKIE”

Varallo Anna Maria, detta “ANNA MORANDI”

Vincenti Vincenzo Vittorio, detto “VINCENZI”

Vouk Ida, detta “IDA”

Zanchi Piero Lorenzo, detto “PETER ZANCHI”, detto “PETER”

I nomi dei candidati della lista Milano Popolare – Maurizio Lupi

Forte Matteo

Del Corno Andrea

Padalino Mariangela

Bonacorsi Stefania

De Lorenzo Roberto

Perri Massimiliano

Vassallo Franco

Arceri Maurizio

Baldi Manuela Enza

Bianchi Francesco

Buleddu Anna Maria

Cafaro Giovanni

Cerminara Antonio

Ciardi Valerio

Coppola Giuseppina

Costabile Vincenzo

De Grandis Roberto

Faraci Anna Monia

Gabriele Antonella

Galeasso Graziella

Gallizzi Nicolas

Gervasio Emilio

Gilardi Marco

Giovinazzi Gianluca

Milanova Zinka Orlinova

Oldrati Francesco

Paganini Anna Maria

Pennacchioni Mario

Polito Armando

Romano Riccardo

Santarelli Claudio

Scuderi Camilla

Sorrenti Nives Carmen Rosa

Stradella Umberto

Tassi Anna Paola

Vignati Enrico Davide Giovanni

Villa Costanza

Viviani Maria Alberta Luisa

I nomi dei candidati della lista Partito liberale europeo per Milano