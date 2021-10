Elezioni Codogno, Francesco Passerini eletto sindaco: plebiscito per il secondo mandato Elezioni comunali 2021 a Codogno. Francesco Passerini è stato rieletto sindaco. Per il primo cittadino uscente, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e una lista civica, è stato un vero e proprio plebiscito: è stato eletto al primo turno con oltre il 72 per cento delle preferenze, pari a 5.107 voti.

Francesco Passerini è stato rieletto sindaco di Codogno, cittadina in provincia di Lodi diventata famosa suo malgrado perché epicentro della prima ondata della pandemia di Coronavirus in Italia. I risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 sono inequivocabili: per Passerini è stata una sorta di plebiscito. Per il sindaco uscente, che era sostenuto dalla Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e una lista civica, ha votato il 72,58 per cento degli aventi diritto, pari a 5.107 cittadini. Dodici i seggi conquistati dalle liste a supporto del sindaco uscente, la cui amministrazione durante i difficili mesi della pandemia a Codogno – paese del cosiddetto "paziente 1" e inclusa nella prima zona rossa – è stata evidentemente apprezzata dai suoi concittadini.

La sfidante di Passerini staccata di oltre tremila voti

Netta sconfitta per l'altra candidata sindaca, Antonia Rizzi. Ha ottenuto il 27,42 per cento delle preferenze, pari a 1.929 voti: si "consolerà" con l'elezione nel consiglio comunale, nel quale le liste a suo sostegno hanno conquistato complessivamente tre posti. Scongiurata dunque l'ipotesi ballottaggio a Codogno, che essendo comune superiore a 15mila abitanti richiedeva il 50 per cento più uno dei voti a uno dei due candidati per non passare dal secondo turno.

Elezioni a Codogno, alta l'affluenza: oltre il 59 per cento

Da segnalare infine il dato sull'affluenza, che è stato in controtendenza rispetto al resto della Lombardia e dell'Italia: si sono recati a votare oltre 7.200 cittadini su poco più di 12mila aventi diritto, per un'affluenza finale pari al 59 per cento.