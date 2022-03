Eleonora, la ragazza di 17 anni scomparsa. La mamma: “Finché non la trovo, non mi fermo” La 17enne ha fatto perdere le sue tracce oltre un mese fa: : “Io ci sono e non la lascio sola. Farò di tutto, come ho sempre fatto e finché non la trovo non mi fermo. Una mamma è una mamma”, ha detto la madre alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Eleonora e ha 17 anni. L'adolescente si trovava in una comunità educativa, vicino Milano, quando – per cause ancora da chiarire – è sparita. L'ipotesi più acclarata è che sia scappata facendo perdere le sue tracce. La madre Grazia, insieme al suo legale Massimo Ramò, è intervenuta ieri sera (mercoledì 9 marzo) durante la trasmissione "Chi l'ha visto?" in onda su RaiTre.

La 17enne si trovava in una comunità

La 17enne si trovava in comunità dopo che, verso i 15 anni, ha iniziato a manifestare un disagio comportamentale. Disagio che l'ha portata a frequentare delle compagnie non bellissime. L'adolescente era già scappata da casa e questo aveva spinto i genitori a chiedere aiuto ai servizi sociali. La ragazza era stata quindi collocata in una comunità educativa, dalla quale era già scappata ad agosto di quest'anno. In questa occasione, era stata trovata dai genitori che si erano attivati sui social e avevano scoperto che si trovava in zona San Siro a Milano.

È senza documenti

Nel momento in cui è scappata dalla comunità, ha portato con sé un cellulare. Questo è stato però bloccato dalla stessa struttura: "A oggi non abbiamo alcun recapito telefonico", spiega l'avvocato. Eleonora, alta un metro e cinquanta con capelli castani e occhi verdi, al momento della scomparsa aveva una felpa bianca e dei pantaloni delle tuta neri. È sparita ben quaranta giorni fa: ha fatto perdere le sue tracce, insieme ad altre due ragazze, l'1 febbraio scorso. Non ha con sé i documenti.

L'appello della mamma

“Eleonora se senti questo nostro appello, mettiti in contatto con tua mamma, tuo papà, tuo fratello e sorella perché sono veramente preoccupati per te. Stai tranquilla – ha detto l'avvocato perché dalla comunità dove eri collocata, sei stata dimessa. Non rientrerai più in quella comunità, ma ci sono concrete possibilità che puoi tornare a casa". La madre ha poi concluso il suo intervento affermando: "Io ci sono e non la lascio sola. Farò di tutto, come ho sempre fatto e finché non la trovo non mi fermo. Una mamma è una mamma".