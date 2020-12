È stata ritrovata e sta bene Ambra Zoratti Formichella, la ragazza di 19 anni che era scomparsa a Caselle Lurani, in provincia di Lodi, e di cui non si avevano notizie dalla serata di lunedì 28 dicembre. A dare notizia del ritrovamento è stato il gruppo giovani Caselle Lurani sul suo profilo Facebook.

La sua scomparsa aveva tenuto in apprensione la famiglia, gli amici e l'intera comunità. Come riportato da "Il Cittadino di Lodi", la ragazza si era fatta accompagnare da un amico alle Cupole di San Giuliano Milanese, dove lavora in un fast food. Ma quando i datori di lavoro le hanno detto che quel giorno non avrebbe iniziato il turno, anziché fare ritorno a casa si sarebbe diretta fino a Rozzano. Una volta raggiunta la città alle porte di Milano, aveva mandato un messaggio a un'amica, in cui si percepiva un suo forte stress emotivo, e poi aveva spento il telefono.

Dopo la denuncia di scomparsa erano stati tanti gli appelli lanciati suoi social network, accompagnati anche una da una breve descrizione della ragazza: "Ambra Zoratti Formichella è alta 1,65 centimetri ed è vestita con un giubbotto di tipo Napapijri nero, pantalone grigio scuro e scarpe nere. Con sé ha uno zaino, un sacchetto rosso. L’ultima volta che è stata vista è alle Cupole di San Giuliano Milanese. Chiunque la avvisti contatti le forze dell’ordine". Altri ragazzi, sempre sui social, avevano riferito di averla vista a Lodi verso le 21.30 del 28 dicembre mentre si dirigeva verso un supermercato Coop prima di addentrarsi nei campi. L'apprensione si è per fortuna trasformata in sollievo nella giornata del 30 dicembre.