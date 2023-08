È stata trovata morta Alessia Protospataro, dispersa da una settimana in Val d’Ossola Si interrompono le ricerche della 49enne milanese dispersa dallo scorso giovedì 10 agosto: il corpo della donna è stato trovato nel pomeriggio di oggi 17 agosto da un tecnico del soccorso alpino, dopo giorni di ricerche a tappeto. Aperto un fascicolo dalla Procura di Verbania.

Non ci sono più speranze per Alessia Protospataro, l'escursionista di cui si erano perse le tracce una settimana fa: la 49enne milanese, che alloggiava in un B&B a Domodossola per le festività di Ferragosto, era scomparsa lo scorso giovedì 10 agosto dopo una passeggiata per i boschi della Val Vigezzo.

Aperta un'indagine sulla morte di Alessia Protospataro

Il corpo della donna è stato trovato nel pomeriggio di oggi 17 agosto da un tecnico del soccorso alpino, dopo giorni e giorni di ricerche a tappeto da parte di Protezione civile, forze dell'ordine e vigili del fuoco. E anche se al momento l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell‘incidente in montagna, la Procura di Verbania ha aperto un fascicolo d'indagine.

A denunciare la sua scomparsa il gestore dell'hotel

A denunciare la scomparsa di Alessia Protospataro era stato proprio il gestore dell'albergo di Domodossola: la donna era stata filmata da una telecamera mentre scendeva dalla cabinovia alla Piana di Vigezzo, e nel pomeriggio della sua scomparsa avrebbe mandato un messaggio a un amico da Santa Maria Maggiore. È da quel momento che non si sono avute più sue notizie. Fino al tragico ritrovamento di oggi.