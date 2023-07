Trovata morta Giulietta Milanese, la donna scomparsa nove giorni fa in Valcamonica Giulietta Milanese, l’85enne di cui si erano perse le sue tracce mercoledì 12 luglio mentre in Valcamonica, è stata trovata morta.

A cura di Giorgia Venturini

È stata trovata morta dopo giorni di ricerca Giulietta Milanese, l'85enne di cui si erano perse le sue tracce mercoledì 12 luglio mentre in Valcamonica mentre era in vacanza con la figlia. Per giorni le ricerche sono andate avanti anche con l'aiuto di droni e cani ma poi le ricerche erano state sorprese. Poi il triste ritrovamento oggi venerdì 21 luglio.

L’anziana era scomparsa da Lozio, paesino in provincia di Brescia. Era arrivata con la figlia per trascorrere le vacanze ma poi, forse dopo l'uscita per una passeggiata, la sua famiglia non l'ha più rivista tornare a casa. A dare l'allarme è stata la figlia e subito si sono messe in moto le ricerche. Oggi il ritrovamento del corpo.