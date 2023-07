Chi è Giulietta Milanese, la donna di 85 anni scomparsa da sei giorni da casa sua Giulietta Milanese è una donna di 85 anni che è scomparsa dalla sua casa di Lozio, in Valcamonica. Non si hanno più sue notizie da sei giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Non si ha ancora nessuna notizia di Giulietta Milanese, la donna di 85 anni che è originaria di San Giovanni Lupatoto (Verona), che è scomparsa da almeno sei giorni dalla Valcamonica in Lombardia. L'anziana è sparita infatti da mercoledì 12 luglio. Sono state subito attivate le ricerche, ma purtroppo non hanno dato alcun esito. E, infatti, per questo motivo le operazioni sono state sospese in attesa di avere elementi utili per ritrovarla.

La donna è sparita dalla casa in cui trascorreva l'estate

L'85enne sarebbe sparita dai boschi e dalle montagne di Lozio, che si trovano in Valcamonica. Sulla base di quanto hanno scoperto i carabinieri, sembrerebbe che l'anziana si trasferisse lì in estate per trascorrere le vacanze. Con lei, c'era anche la figlia: la donna però, a un certo punto, non l'avrebbe più vista. Ha così allertato i soccorsi: considerato i suoi problemi di salute, le ricerche sono scattate subito.

Le forze dell'ordine hanno deciso di sospendere le ricerche

Sul posto si sono recati i carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di finanza, i vigili del fuoco e la protezione civile. La zona di San Nazaro è stata perlustrata diverse volte. Purtroppo però, visto che le operazioni non hanno dato alcun esito, il sindaco e le forze dell'ordine hanno deciso di sospenderle.

Come riconoscere Giulietta Milanese

La donna è uscita da casa con un giacchettino a manica corta di colore verde. Aveva una gonna con alcun fantasie sul marrone. Avrebbe lasciato le scarpe a casa e sarebbe uscita con le ciabatte. Chiunque dovesse avere informazioni potrà rivolgersi alle forze dell'ordine.