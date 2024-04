Donna di 33 anni violentata da un massaggiatore della spa: condannato a due anni di carcere

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un massaggiatore spagnolo è stato condannato a due anni di carcere perché accusato di aver violentato sessualmente una donna di 33 anni in una spa di lusso a Las Palmas, nelle Canarie. La notizia è stata diffusa da Il Giorno. La condanna è stata emessa dalla giudice per le indagini preliminari di Milano, Rossana Mongiardo, nonostante il 43enne risieda in Spagna.

Il reato è stato commesso all'estero, ma le indagini sono state svolte dalla Procura di Milano in deroga all'articolo 604 ter del codice penale che riserva alla giustizia italiana la competenza solo sul territorio italiano. Per i reati comuni a sfondo sessuale, infatti, la vittima può trasferire nel luogo di residenza la competenza.

La ricercatrice si trovava in vacanza quando è stata stuprata. L'aggressore l'ha incontrata nell'albergo dove la donna ha soggiornato. Dopo alcune chiacchere, le ha detto di lavorare come massaggiatore professionale. La 33enne ha deciso quindi di accettare il massaggio in un seminterrato riservato agli ospiti del resort e lontano dalla hall. Ed è lì che è avvenuto l'abuso.

Una volta tornata a Milano, cinque giorni dopo la violenza, ha deciso di denunciare ai carabinieri della stazione di Rogoredo. Le indagini – coordinate dalla Procuratrice aggiunta Maria Letizia Mannella – hanno consentito di individuare presto il 43enne: è stato infatti ripreso dalle telecamere dell'albergo mentre conduceva la vittima in quell'area. Gli inquirenti hanno poi scoperto che non ha mai fatto parte dello staff dell'albergo. Il titolare ha infatti spiegato agli investigatori che ha svolto sempre il suo servizio "a chiamata".