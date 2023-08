Escursionista milanese scomparsa da una settimana in Val Vigezzo, si cerca Alessia Protospataro Alessia Protospataro è scomparsa giovedì 10 agosto in Val Vigezzo, in Piemonte. Il telefono della 49enne milanese risulta spento da domenica, forse perché scarico.

A cura di Enrico Spaccini

Alessia Protospataro e la Piana di Vigezzo

L'escursionista milanese Alessia Protospataro è scomparsa dallo scorso giovedì mattina, 10 agosto. La 49enne alloggiava in un Bed and breakfast a Domodossola e, uscendo dalla struttura, aveva detto di voler andare in Val Vigezzo per una passeggiata tra Toceno e il santuario di Re. Protospataro è stata filmata da una telecamera mentre scende dalla cabinovia alla Piana di Vigezzo e giovedì pomeriggio avrebbe mandato un messaggio a un amico da Santa Maria Maggiore. Da allora, non si hanno avute più sue notizie.

Nella giornata di Ferragosto il soccorso alpino civile ha usato un drone e la guardia di finanza un elicottero per sorvolare l'area fino alle ore serali. All'alba di oggi, 16 agosto, le ricerche sono ripartite dalla Piana di Craveggia, in Val Vigezzo, dove risulta esserci stato l'ultimo aggancio a una cella telefonica.

A denunciare la scomparsa di Protospataro era stato il gestore dell'albergo di Domodossola. Il cellulare della 49enne ha continuato a squillare fino a sabato, ma risulta spento da domenica. Probabilmente si è scaricata la batteria. Quello che si sa di certo è che la 49enne ha usato la ferrovia Vigezzina.

L'ultimo messaggio è stato inviato mentre la 49enne si trovava nella zona di Santa Maria Maggiore. Sarebbe poi passata per la funivia della Piana dove ha acquistato un biglietto di andata e ritorno.