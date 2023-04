È stata ritrovata Marta, la 17enne scomparsa dalla provincia di Brescia: era a Mestre, sta bene Marta si era allontanata di casa nel Bresciano senza soldi né telefono. La 17enne è stata ritrovata 24 ore più tardi a Mestre, nel comune di Venezia.

È stata ritrovata Marta, la 17enne di cui dal pomeriggio di mercoledì 19 aprile non si avevano più notizie. Era a Mestre, nel comune di Venezia, ed è stata riaccompagnata a casa dai genitori. Le sue condizioni di salute sono apparse buone.

L'allontanamento da casa

Erano circa le 15 quando Marta si è allontanata da Bovezzo, in provincia di Brescia. Uscita di casa, la madre ha raccontato che alcuni testimoni avevano visto sua figlia scappare di corsa. Non si sapeva bene da cosa ed erano ormai quasi le 16.

I genitori della 17enne erano molto preoccupati. Innanzitutto, perché Marta non aveva portato con sé né soldi né telefono, poi anche perché soffre di epilessia e di anoressia. Avrebbe dovuto andare a lezione di canto in una scuola vicino casa, ma là nessuno l'aveva vista.

La ricerca e gli appelli social

"Alle 17 la ragazza che avrebbe dovuto aiutarla a fare i compiti mi ha detto che non c'era nessuno e allora abbiamo iniziato a cercarla", ha spiegato mamma Maura. Insieme al padre della ragazza, avevano deciso di rivolgersi anche al programma televisivo ‘Chi l'ha visto?' che ha pubblicato un annuncio sui canali social.

Quando Marta è uscita di casa, la madre non c'era. Perciò al momento della descrizione degli abiti che la ragazza indossava al momento della fuga ci sono state alcune incertezze. Si sapeva che avrebbe dovuto indossare un piumino blu scuro, un paio di jeans e un paio di sneakers.

Per fortuna, questi elementi anche se non troppo specifici sono stati sufficienti per l'identificazione di Marta che era arrivata a Mestre. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto in queste 24 ore lontane da casa e dove sia stata.