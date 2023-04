Cosa c’entra la scomparsa della 17enne Jessika con la veggente di Trevignano Jessika, 17enne della provincia di Bergamo, è scomparsa dall’11 gennaio scorso. Alcune segnalazioni, secondo le anticipazioni del programma “Chi l’ha visto”, la collocherebbero nei pressi di Trevignano (Roma). Nella puntata di domani sera 12 aprile il suo caso: le sue tracce portano dalla veggente?

Jessika, 17enne scomparsa l’11 gennaio scorso in provincia di Bergamo, e la Madonna di Trevignano (Roma)

Segni particolari: occhi neri, capelli castani, altezza media. E soprattutto una forte, fortissima religiosità. Tale, forse, da condurla al cospetto della ormai celeberrima Madonna di Trevignano.

Si tratta di Jessika, la 17enne scomparsa l'11 gennaio a Orezzo, frazione di Gazzaniga (Bergamo). Nella prossima puntata di "Chi l’ha visto?", in onda domani sera 12 aprile (dalle 21.20) su Rai 3, si parlerà anche di lei: alcune segnalazioni della ragazza, affascinata dalle religioni, portano infatti proprio a Trevignano (Roma), dove una presunta veggente sostiene di parlare con la Madonna di Trevignano che lacrimerebbe sangue. Da qualche giorno, però, anche la veggente sarebbe svanita nel nulla, dopo aver raccolto offerte e donazioni dai propri fedeli.

La veggente della Madonna di Trevignano

Dalle presunte apparizioni della Madonna alle lacrime di acqua e sangue sulla statuetta acquistata nel 2016 a Medjiugorje: il caso della veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia, in ogni caso, sta facendo discutere tutta Italia.

C'è che afferma che si trovi nel convento di Bassano Romano, chi invece sostiene che sia in Polonia, altri in Romania da un parente. Per tanti, la presunta veggente Gisella Cardia si trova semplicemente alla larga dalle accuse di truffa nei confronti dei tantissimi seguaci.

Da "Chi l’ha visto?"

La scomparsa di Jessika in provincia di Bergamo

Tra i vari misteri da chiarire, ora, si aggiunge quello legato alla scomparsa della giovanissima bergamasca Jessika, che secondo alcune anticipazioni del programma tv sarebbe stata avvistata nei pressi di Trevignano.

La ragazza, 17 anni, risulta dispersa ormai da tre mesi: a denunciare la sua sparizione era stato il padre, che non l'aveva più trovata una volta rincasato da lavoro. Svanita nel nulla.

A nulla, per il momento, sono valsi gli appelli della madre al programma di Rai 3. "Torna a casa, tutto si sistema", le sue lacrime in tv. E, tra le informazioni utili per il ritrovamento della figlia: "Jessika è molto religiosa, dedica gran parte del suo tempo libero alla preghiera". Lo stesso spirito che, forse, potrebbe averla condotta sulle tracce della Madonna di Trevignano. E della sua veggente.