Scomparsa una ragazza di 17 anni: non si hanno sue notizie da mercoledì Per ritrovare la giovane è stato istituito un vero e proprio centro di coordinamento ricerche nel centro di Gazzaniga (Bergamo): al lavoro vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e protezione civile. A denunciare la scomparsa il padre, che non l’ha più trovata a casa.

Immagine di repertorio

Ricerche a tappeto per una ragazza di 17 anni residente a Bergamo, ma domiciliata nella frazione montana di Orezzo (Gazzaniga) in Valseriana. La giovane risulta dispersa da mercoledì 11 gennaio: a denunciare la sua scomparsa il padre, che non l'ha più trovata in casa una volta tornato da lavoro.

Il centro di coordinamento ricerche nel centro del paese

Un vero e proprio squadrone di ricerca si è formato per trovare la giovane dispersa: intorno alle 16.30 di ieri, nel centro del vicino paese di Gazzaniga, per battere a tappeto la zona sono arrivati infatti vigili del fuoco, carabinieri, volontari del Soccorso alpino e della Protezione civile (coordinati dai militari della stazione di Fiorano al Serio). E il Comune, che ha ricevuto l’avviso dal Prefetto di Bergamo in mattinata, ha messo a disposizione le ex scuole elementari (ora sede della Pro loco) dove si è insediato il Centro di coordinamento ricerche. Sul posto anche il sindaco Mattia Merelli, che ha ordinato di recuperare i filmati dalle telecamere di sorveglianza della zona: si spera che possano essere utili per ricostruire i movimenti della liceale, ormai da due giorni misteriosamente scomparsa da casa.