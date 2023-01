Si cerca da una settimana Jessika scomparsa a 17 anni, i genitori: “Torna a casa” Jessika, 17enne di Orezzo (frazione di Gazzaniga, in provincia di Bergamo) risulta dispersa da mercoledì 11 gennaio. È alta circa un metro e 60, con capelli castani e occhi neri. “È molto religiosa, dedica quasi tutto il suo tempo alla preghiera”

Da "Chi l’ha visto"

"Torna a casa Jessika, siamo qui per te. Se non ricordi il numero di mamma e papà chiama il 112. Non avere paura. Mamma e papà sono qui". È l'appello alla trasmissione "Chi l'ha visto" dei genitori di Jessika, la 17enne di Orezzo (frazione di Gazzaniga, in provincia di Bergamo) che risulta dispersa da mercoledì 11 gennaio. È alta circa un metro e 60, con capelli castani e occhi neri.

Lo squadrone di ricerca sulle tracce di Jessika

A denunciare la sua scomparsa il padre, che non l'aveva più trovata in casa una volta tornato da lavoro. E così per cercarla cercarla, fin dalla mattina seguente, si è formato un vero e proprio squadrone di ricerca: nel centro di Gazzaniga, per battere a tappeto la zona e i boschi circostanti si sono insediati infatti vigili del fuoco, carabinieri, volontari del Soccorso alpino e della Protezione civile (coordinati dai militari della stazione di Fiorano al Serio).

La fede di Jessika e la precedente scomparsa

Durante la trasmissione di Rai 3, che ha ricostruito la vicenda e diffuso immagini e dati della giovane, è emerso anche che Jessika è molto religiosa e dedica gran parte del suo tempo libero alla preghiera: tra le fotografie che il programma ha mandato in onda per facilitarne il ritrovamento, infatti, spicca una dove la ragazza si trova in ginocchio in una chiesa di Roma, davanti a un altare, con indosso una giacca a vento color viola. Pare inoltre che non sia la prima volta che la 17enne si allontana da casa: lo avrebbe fatto in altre quattro occasioni, giungendo addirittura fino in Romania. Altamente probabile, dunque, l'ipotesi dell'allontanamento volontario.