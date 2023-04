Si cerca Marta, una 17enne scomparsa dalla provincia di Brescia: è senza soldi e cellulare La 17enne Marta è scomparsa da mercoledì 19 aprile, intorno alle ore 15, da Bovezzo, in provincia di Brescia. La famiglia la sta cercando ed è preoccupata perché la ragazza soffre di epilessia.

La famiglia sta cercando disperatamente Marta, una ragazza di 17 anni che da mercoledì 19 aprile si è allontanata da Bovezzo, in provincia di Brescia. Erano circa le 15 quando è uscita per l'ultima volta di casa e, secondo quanto riferisce la madre, alcuni testimoni l'avrebbero vista scappare di corsa da qualcosa o da qualcuno fra le 15,30 e le 16. Non ha con sé né soldi, né il telefono. La ragazza, inoltre, soffre di epilessia.

Marta, scomparsa a 17 da Bovezzo

Mercoledì scorso Marta doveva andare a lezione di canto in una scuola vicino casa. Per questo è uscita verso le 15 e poi non è più rientra. "Alle 17 – racconta la madre Maura – la ragazza che avrebbe dovuto aiutarla a fare i compiti mi ha detto che a casa non c'era nessuno e allora abbiamo iniziato a cercarla".

"Mi hanno detto, chi l’ha vista verso le 15.30-16, che si è allontanata correndo e potrebbe aver preso qualche mezzo pubblico, anche se, non avendo soldi non so come se l’è cavata", aggiunge la madre.

La donna, poi, si rivolge direttamente alla figlia: "Sono ore che è fuori casa. Sono un po' preoccupata. Marta non è successo nulla, torna a casa". "Se la vedete o avete sue notizie scrivete al numero 339/5458775", conclude.

Come riconoscere Marta

Marta ha 17 anni è alta un metro e sessanta ed è di costituzione esile. Indossa gli occhiali. Dovrebbe indossare un piumino blu scuro, un paio di jeans e un paio di sneakers di Valentino. Almeno questo è quello che ha ricostruito la madre, che non era in casa quando lei è uscita di casa.

La famiglie chiede a chiunque l'abbia vista di fargli avere informazioni, anche perché Marta soffre di anoressia e, sottoposta a un forte stress, potrebbe avere una crisi.