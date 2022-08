È morto Paolo Fiscato, il dodicenne caduto durante una gita in montagna Paolo Fiscato non ce l’ha fatta. Caduto durante un gita in montagna, il dodicenne era stato ricoverato a Novara dove è morto ieri.

Paolo Fiscato è morto. Il ragazzino di dodici anni originario di Carono Pertusella è deceduto dopo essere stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara a seguito di una violenta caduta durante una gita in montagna dello scorso 20 agosto.

Gli amici di famiglia: Il tuo sorriso sempre nei nostri cuori

La notizia è stata diffusa questa mattina dalla famiglia del giovanissimo alla quale si sono stretti gli amici e i parenti. Su Facebook, il Rione San Grato scrive di unirsi "al dolore della nostra Capitana Nicoletta e del marito Stefano per la scomparsa del piccolo Paolo. Il tuo sorriso sarà sempre nei nostri cuori".

La caduta in una scarpata durante una gita

Il tragico incidente era andato in scena sabato scorso quando, in gita per una passeggiata sopra Salecchio a Case Francoli, Paolo era caduto in una scarpata. Immediato l'allarme ai soccorsi che si sono precipitati sul posto con un elisoccorso. Gli operatori sanitari avevano trovato il dodicenne con diverse escoriazioni e contusioni su tutto il corpo. Il piccolo era cosciente e lamentava dolori alla testa e alla schiena.

La corsa in ospedale e il decesso in Rianimazione

Trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Maggiore del Niguarda, Paolo è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale. Purtroppo le cure offerte dai medici della struttura non hanno evitato il peggio. L'intera comunità di Caronno Pertusella è senza parole e si è stretta attorto alla famiglia del piccolo scomparso.