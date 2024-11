video suggerito

È morto l’imprenditore lombardo Enrico Citterio: l’addio al re dei salumi È morto Enrico Citterio, l’imprenditore e re dei salumi lombardi è deceduto all’età di 99 anni. I figli e i nipoti ne hanno dato notizia solo dopo che si sono svolti i funerali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 8 novembre, è stata data notizia della morte di Enrico Citterio, l'imprenditore conosciuto per essere stato il re dei salumi lombardi. Citterio è deceduto all'età di 99 anni. La notizia della scomparsa è stata data solo dopo che è stato svolto il funerale. I figli e i nipoti hanno infatti voluto rispettare le volontà dell'imprenditore.

Grazie al suo lavoro, il marchio Citterio è diventato leader nel campo dei salumi in tutto il mondo. L'azienda è stata fondata nel lontano 1870 da Giuseppe Citterio, che ha aperto la sua salumeria a Rho, comune dell'hinterland di Milano. In quegli anni ha inventato la ricetta del salame di Milano per portare in tutto il mondo i sapori lombardi. In particolare per raggiungere quegli italiani che, in quegli anni, emigravano in America nella speranza di avere un futuro migliore.

Il testimone dell'azienda è poi passato di padre in figlio fino a raggiungere Enrico Citterio: sotto la sua guida, l'azienda ha aperto sette stabilimenti in Italia e precisamente a Vignola, Gordona, Pandino, Santo Stefano Ticino, Poggio S.Ilario-Felino, San Daniele del Friuli e Soprabolzano-Renon. Ne ha anche aperto uno negli Stati Uniti in Pennsylvania.

Citterio, oltre al suo impegno nell'azienda, è noto per la sua amicizia con Piero Corti, che è stato un pediatra ed è conosciuto per essere il fondatore della fondazione che porta il suo nome e che è poi culminata nel supporto all'ospedale St. Mary's Hospital Lacor – conosciuto soprattutto con il nome Lacor Hospital – in Uganda.

Negli anni infatti proprio l'azienda Citterio ha contribuito raccogliendo fondi per la struttura.