Ennio Doris, la vita del fondatore di Banca Mediolanum con un patrimonio da 3,4 miliardi di dollari

Ennio Doris è stato il fondatore di banca Mediolanum. Il suo patrimonio, stando una classifica pubblicata da Forbes sui più ricchi d'Italia, ammontava a 3,4 miliardi di dollari. Amico dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, era sposato e padre di due figli. È morto a Milano il 24 novembre 2021.

Gli inizi del lavoro come venditore porta a porta

Cresciuto in una famiglia veneta, Ennio Doris fin da bambino impara il valore del lavoro. Da piccolo, infatti, aiutava il padre con il bestiame per poi da giovanissimo iniziare a lavorare come venditore porta a porta per conto della Banca Antoniana. Successivamente è diventato direttore generale delle officine meccaniche Talin per poi ricoprire l'incarico di consulente finanziario per Fideuram fino a entrare nella Dival.

La collaborazione Silvio Berlusconi e la nascita di Programma Italia

Negli anni Ottanta, incontra Silvio Berlusconi a Portofino: "Mi disse: "Ieri ho letto una sua intervista su Capital, quella in cui lei, rivolgendosi ai giovani imprenditori, ha dichiarato che se qualcuno avesse una buona idea tra le mani per un nuovo prodotto, una nuova impresa, potrebbe venire da lei, numero uno degli imprenditori italiani, a raccontargliela per avere un giudizio, dei consigli e magari, perché no, anche una partecipazione azionaria", ha raccontato Berlusconi ripercorrendo l'incontro con Doris.

Quel giorno gli avrebbe raccontato la sua idea e dopo quindici giorni il Cavaliere lo ha convocato ad Arcore. Dopo quell'incontro, nel 1982 ha fondato Programma Italia: era una rete di consulenti globali nel settore del risparmio.

Il successo: Programma Italia diventa Banca Mediolanum

Programma Italia, con l'obiettivo di avvicinare le persone al mondo della finanza, ebbe subito successo. Nel frattempo, nel 1995, è nata Mediolanum S.p.A. e nel 1997 Programma Italia si è trasformata in Banca Mediolanum.

Il patrimonio di Ennio Doris

In una delle classifiche di Forbes sugli uomini più ricchi, Doris era stato collocato al 17esimo posto. Il suo patrimonio infatti ammontava a 3,4 miliardi di dollari.

La vita privata: la moglie Lina Tombolato e i figli Massimo e Annalisa

Nel 1966 si è spostato con Lina Tombolato. Il loro matrimonio è durato fino alla morte di Doris. Dalla loro unione sono nati due figli: Massimo Antonio Doris che è anche amministratore delegato di Banca Mediolanum S.p.A. e Annalisa Sara che è presidente esecutivo della Fondazione Mediolanum Onlus e vice presidente di Banca Mediolanum S.p.A.

Quando è morto Ennio Doris

Ennio Doris è morto il 24 novembre 2021 a Milano. Aveva 81 anni. A dare la notizia della morte sono stati proprio la moglie Lina Tombolato e i due figli.