È morto Ennio Doris, è stato il fondatore di Banca Mediolanum Addio a Ennio Doris, il presidente onorario di Banca Mediolanum è morto all’età di 81 anni a Milano. A dare la notizia sono stati la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo.

A cura di Giorgia Venturini

È morto nella notte a Milano Ennio Doris, il presidente onorario di Banca Mediolanum. A dare la notizia sono stati la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo. L'imprenditore si è spento all'età di 81 anni. Tanti i messaggio di cordoglio che arrivano in queste ore alla famiglia: "I dipendenti e i collaboratori del gruppo – si legge in una nota – si stringono uniti e partecipi attorno alla famiglia Doris e, con enorme commozione, rendono omaggio a Ennio Doris, grande uomo e straordinario imprenditore". Intanto la famiglia chiede massimo riserbo. Tra i primi messaggi anche quello di Silvio Berlusconi: "Ci ha lasciato Ennio Doris, un grande uomo, un grande imprenditore, un grande italiano. Un uomo generoso, altruista, sempre attento agli altri, sempre vicino a chi aveva bisogno. Un mio grande amico. Ci mancherà moltissimo. A Massimo, a Sara, a Lina la mia vicinanza".

La presidenza in Banca Mediolanum

Ennio Doris è stato uno dei più importanti imprenditori nazionali tanto che lo Stato nel 1992 gli conferisce l’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e nel 2002 quella di Cavaliere del Lavoro. Dal 1996 al 2015 è stato amministratore delegato di Mediolanum Spa, la holding del Gruppo, per poi guidare la nascita in Banca Mediolanum. Dal 2000 al 2012 ha ricoperto anche la carica di Consigliere in Mediobanca Spa. Solo pochi giorni fa il passaggio della presidenza: fino allo scorso 3 novembre è stato presidente di Banca Mediolanum, poi quello stesso giorno l'assemblea lo ha nominato Presidente Onorario. Da anni ricopriva anche la carica di presidente onorario di Fondazione Mediolanum Onlus.

La sua lunga carriera

La sua carriera inizia nel 1969 quando entra a far parte della consulenza finanziaria presso Fideuram: qui si occupa della gestione dei risparmi degli italiani. Due anni dopo, e per i successivi dieci, passa a Dival, il Gruppo Ras. Ma la sua carriera ha la svolta nel 1982 quando Doris fonda Programma Italia con lo scopo di diventare un punto di riferimento per le famiglie nel campo del risparmio: la svolta arriva dopo l'incontro a Portofino con Silvio Berlusconi. Qualche anno dopo, nel 1995, nasce Mediolanum Spa, che dall'anno successivo viene quotata in Borsa. E ancora: è il 1997 quando Programma Italia si trasforma in Banca Mediolanum. Ennio Doris cede la guida dell'azienda al figlio Massimo nel 2008: anche negli spot pubblicitari in tv non compare più il suo volto ma quello del figlio. Non ha mai lasciato però il ruolo da presidente.