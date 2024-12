video suggerito

Chi era Giuseppe Bolognini, l'operaio 58enne morto per un incidente nel cantiere di una scuola a Soncino Giuseppe Bolognini è morto nella mattinata del 5 dicembre per un incidente sul lavoro a Soncino (Cremona). Il 58enne sarebbe stato travolto dal braccio meccanico di una betonpompa.

A cura di Enrico Spaccini

Giuseppe Bolognini (foto da Facebook)

Si chiamava Giuseppe Bolognini, l'operaio edile morto nella mattinata di ieri, giovedì 5 dicembre, in seguito a un incidente sul lavoro in un cantiere di Soncino (in provincia di Cremona). Il 58enne era impegnato a gettare le fondamenta per un muro di cinta lungo una roggia quando, per motivi ancora da accertare, il braccio meccanico di una betonpompa lo ha travolto. Nonostante l'intervento dei soccorsi, è deceduto all'impatto. Bolognini, vedovo da quattro anni, lascia una figlia.

Bolognini ha sempre lavorato nel settore edile. Fino a circa dieci anni fa lavorava in una ditta che operava a Milano. Poi, però, si è spostato a Calcio per essere più vicino alla famiglia. Rimasto vedevo, viveva a Pumenengo (in provincia di Bergamo) insieme alla figlia.

Negli ultimi tempi Bolognini stava lavorando al cantiere di Soncino dove è in corso la realizzazione un nuovo polo scolastico per l’infanzia. Nella mattinata del 5 dicembre, il 58enne stava gettando le fondamenta del muro di cinta lungo la roggia su un lato del cantiere. Il cemento arrivava da una betoniera e una betonpompa posizionati su un altro lato del cantiere.

Per ragioni ancora in corso di accertamenti da parte degli ispettori dell'Ats Valpadana, il terreno su cui era posizionata la betonopompa ha ceduto. Il grande mezzo si è piegato e il lungo braccio telescopico, che era completamente steso, ha colpito Bolognini.

Il 58enne non avrebbe fatto nemmeno in tempo ad accorgersi di quanto stava accadendo. I colleghi, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate l’automedica dell’ospedale di Chiari, l’ambulanza della Croce verde di Orzinuovi, i vigili del fuoco di Crema e l’eliambulanza di Brescia. i sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso dell’operaio.