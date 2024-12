video suggerito

Morto un operaio in Valtellina: stava lavorando alla nuova tangenziale per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Incidente sul lavoro in Valtellina. Un operaio è morto in un cantiere Anas che si sta occupando della nuova tangenziale di Tirano (Sondrio). L’opera è stata progettata nell’ambito dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 13 dicembre, si è verificato un incidente sul lavoro in Valtellina. Un operaio è morto in un cantiere Anas che si sta occupando della nuova tangenziale di Tirano, comune che si trova in provincia di Sondrio. L'opera è stata progettata nell'ambito dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto attorno alle 13.30. L'operaio è un uomo di 65 anni: sarebbe caduto e sarebbe rimasto incastrato nel macchinario per il trattamento del cemento. I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con alcune ambulanze. Purtroppo, già al loro arrivo, non è stato possibile far altro se non dichiararne il decesso. Il 65enne, di cui ancora non è stata diffusa l'identità, risiedeva in Basilicata e lavorava nel cantiere dove l'appalto è stato vinto da un'impresa del Piemonte.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. È stata informata anche la Procura di Sondrio. Il cantiere edile era stato visitato dal vicepremier Matteo Salvini due giorni fa.