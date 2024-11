Oggi i funerali del sindaco di Rozzano Gianni Ferretti: in 2mila hanno preso parte al corteo per il paese

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Si sono tenuti nella giornata di oggi sabato 9 novembre i funerali del sindaco di Rozzano Gianni Ferretti, morto a 60 anni per un arresto cardiaco dopo una operazione chirurgica in ospedale. Stamattina sono state circa 2mila le persone che hanno preso parte a un lungo corteo per le vie del paese prima di arrivare alla chiesa di Sant'Angelo dove è stata celebrata la funzione religiosa. Nei giorni scorsi la camera ardente era stata allestita nella sede del Municipio in piazza Foglia.

A dare l'ultimo saluto è stato tutto il paese dove è stato proclamato il lutto cittadino per quattro giorni. Tra le persone presenti anche i sindaci di paesi vicini, tra questi quello di Assago, Noviglio, Lacchiarella e Trezzano. Tantissimi anche i giovani di varie associazioni sportive presenti in paese. In centinaia infatti hanno atteso fuori dalla chiesa. Così come la banda musicale civica, che ha accompagnato la salma per tutto il corteo.

Il sindaco di Rozzano è morto il 6 novembre. Tanti sono stati messaggi di cordoglio da parte del mondo della politica lombarda e non solo. Tra i primi anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Nei giorni successivi tantissime persone si sono presentate alla camera ardente per portare un loro messaggio di affetto: anche tanti giovani studenti del territorio che hanno regalo striscioni e cartelloni, tra questi quello con scritto "sei sindaco anche da lassù" oppure "grazie sindaco, ti porteremo nel cuore".

Chi era il sindaco Gianni Ferretti

Gianni Ferretti oltre che a sindaco della città era un imprenditore. Quando aveva 24 anni aveva fondato la Ferretti Limousine, ovvero un'azienda di noleggio con conducente attualmente ancora attiva. Tra i suoi dipendenti, ha 13 autisti. La sua elezione a primo cittadino di Rozzano è avvenuta nel 2019 vincendo al ballottaggio contro Barbara Agogliati, candidata del centrosinistra. Poi la riconferma anche la scorsa primavera nelle elezioni amministrative contro il candidato del centrosinistra Giuseppe Maria Foglia.