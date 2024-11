È morto il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti: aveva 62 anni, deceduto per un attacco cardiaco

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

È morto il sindaco di Rozzano, paese alle porte di Milano, Gianni Ferretti. Stando alle prime informazioni, il primo cittadino aveva 62 anni ed era malato di leucemia: nella mattinata di oggi è stato colpito da un arresto cardiaco. Stava facendo la chemioterapia e si era sottoposto al trapianto. Purtroppo poi il decesso nella mattina di oggi mercoledì 6 novembre. A dare la notizia è il Comune sulla pagina Facebook:

"Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il Sindaco ha donato a noi tutti".