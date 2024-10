Accoltellato e lasciato per strada a Rozzano: morto un uomo di 30 anni

Un uomo di 30 è stato lasciato agonizzante per strada in viale Romagna a Rozzano (Milano): è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La vittima sarebbe un residente della zona, incensurato. Indagano i Carabinieri.