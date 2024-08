video suggerito

È morto il professor Marco Gasparotti, addio al chirurgo plastico dei vip Il professor Marco Gasparotti, nato a Ghedi (Brescia), aveva 69 anni. Considerato tra i 100 chirurghi plastici migliori del mondo, era noto per aver operato personaggi dello spettacolo e dell’imprenditoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È morto Marco Gasparotti, chirurgo plastico nato nel 1955 a Ghedi, in provincia di Brescia.

Noto come il "dottore dei vip", ha operato personaggi dell'imprenditoria e dello spettacolo come Maria de Filippi e Gemma Galgani, Paola Perego, Stefania Prestigiacomo, Pamela Prati ed Ela Weber. "Capi di stato, ministri, imprenditori, attrici e cantanti famosi, italiani e stranieri sono entrati nel suo studio… ma lui non è mai andato nei loro salotti", recita la biografia sul suo sito. "Consigliere e amico delle donne, lavora solo con chi capisce che un ritocco deve esaltare prima l’anima e poi il corpo".

Il ricordo del prof Marco Gasparotti

A darne notizia è oggi il Gruppo Gasparotti. "Con grande tristezza e profondo rispetto, annunciamo la scomparsa del nostro amato Prof. Marco Gasparotti", si trova scritto in un post sui social. "È stato non solo un chirurgo plastico di straordinario talento, ma anche un mentore, un amico e una fonte d’ispirazione per tutti noi. La sua passione e dedizione al lavoro hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo".

Chi era Marco Gasparotti, il chirurgo plastico dei vip

Gasparotti si era laureato all'Università di Roma nel 1978, per poi specializzarsi in Chirurgia Plastica all'Università di Parma nel 1981. Fin dal 1978 ha frequentato le più prestigiose scuole latine e americane di chirurgia plastica. Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva, Gasparotti è stato citato tra i 100 chirurghi plastici più bravi al mondo dallo Sherrell Aston Institute di New York, e ha effettuato più di 15mila interventi. Sue sono numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali del settore. Gasparotti, inoltre, si era impegnato in progetti di solidarietà sociale a favore dei ragazzi in difficoltà.

"Nel tempo ho imparato che l’umiltà è la qualità dei forti. L’avere sempre il contatto con la realtà e non montarsi mai la testa è fondamentale nel mio lavoro, come in ogni altro lavoro di grossa responsabilità", aveva detto il dottor Gasparotti di sé. "Mi si può trovare a Cortina d’inverno, a Porto Cervo d’estate e sopratutto all’Isola di Cavallo, dove mi rifugio nei fine settimana. Non alle feste, ma in giro con mio figlio Michelangelo".