video suggerito

Chi era Diego Lops, il dentista morto dopo l’incidente in quad a Giussano Diego Lops, 49 anni, esercitava la professione di dentista tra Milano e Desio. Lo scorso 31 agosto si è scontrato con un’auto sul rettilineo che da Giussano porta ad Arosio, mentre si trovava alla guida di un quad. Dietro di lui la compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto in ospedale Diego Lops, 49 anni, ricoverato per quattro giorni all'ospedale di Monza dopo un incidente avvenuto sabato 31 agosto a Giussano (Monza e Brianza) mentre si trovava alla guida di un quad che si è scontrato con una Fiat Punto. Al momento dello scontro trasportava come passeggera la sua compagna, che ha riportato ferite non gravi ed è stata ricoverata in codice verde.

L'uomo, stimato professionista della zona che da anni abitava in Brianza, era stato trasportato in elicottero in ospedale in fin di vita. Lunedì 3 settembre i medici hanno dichiarato il decesso.

Odontoiatra di fama internazionale, titolare di uno studio privato con sedi a Milano e Desio, ricercatore universitario, esperto di implantologia e relatore in convegni internazionali. Quello di Diego Lops era un nome noto nell'ambiente. "Un grandissimo uomo, oltre che professionista e relatore dalle infinite doti con le quali ha saputo trasmettere tutta la sua competenza, la passione e la dedizione alla nostra professione a tantissimi colleghi che hanno avuto l'onore di conoscerlo, lavorare al suo fianco e partecipare ai suoi corsi", lo ricorda l’Associazione nazionale dentisti italiana di Napoli sui social.

"Un genio, un eclettico, uno speaker pazzesco con una competenza e conoscenza incredibile", scrive invece una collega su Facebook. "La notizia stasera mi ha davvero spezzato il cuore perché oltre tutto ciò sei ( non riesco a scrivere eri) un uomo incredibile, con un energia pazzesca, un vulcano di idee sempre sorridente …incredibilmente buono. Come si fa a dire addio a un professionista così? Non è possibile".