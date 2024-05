È morto il chirurgo Paolo Spada: durante l’emergenza Covid sui social aveva diffuso “Pillole di ottimismo”

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

È morto Paolo Spada, il medico di 56 anni che per anni ha lavorato all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Il 56enne era diventato noto soprattutto sui social negli anni dell'emergenza Covid perché diffondeva "Pillole di ottimismo", ovvero si trattava di una rubrica con la quale cercava di "dare una visione ottimista". Durante le sue parole incoraggiava a dar fiducia alla scienza e non a rifugiarsi dietro il generico "andrà tutto bene". Era un chirurgo vascolare. Purtroppo era malato da tempo, è morto nella notte.

Sulla sua malattia parlava così: "Da anni convivo con una patologia seria, ma ne ho tratto un ulteriore insegnamento: in un percorso di vita che per tutti quanti è a termine, lungo o corto che sia, l’importante è dargli un significato e vivere appieno la propria esistenza". In una puntata del podcast Nel senso della cura, promosso da Humanitas, Spada aveva raccontato la sua malattia spiegando anche quanto è stato difficile affrontare il passaggio da medico a paziente.

Diceva che "l’idea di svegliarsi con una diagnosi terribile è l’incubo di ogni medico, un brutto sogno che ti cambia l’esistenza". Spiegando anche: "La comunicazione nei confronti di chi sta male o di un suo famigliare è fondamentale – diceva Spada – anche una parola di conforto può svoltare la giornata di un’altra persona". Tra i tanti insegnamenti che dava ai giovani anche quello di "buttarsi e osare, affrontare le proprie paure superando i limiti". Infine rivolgendosi ai futuri medici, suggeriva loro di avvicinarsi alla professione facendo volontariato in Croce Rossa.